Banco do Japão mantém taxa de juros estável com tarifas de Trump à espreita

O Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) anunciou a manutenção da sua taxa de juros de curto prazo em 0,5% nesta quarta-feira, 19, seguindo as expectativas do mercado.

Mas a decisão veio acompanhada de uma advertência do governador Kazuo Ueda sobre a crescente incerteza econômica global, em grande parte devido à política tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O BOJ indicou que os próximos aumentos de taxa de juros dependerão das consequências de possíveis aumentos de tarifas dos EUA.

Ueda afirmou que a economia do Japão está sendo afetada por fatores externos, incluindo as tarifas elevadas impostas pelos Estados Unidos. Ele destacou que as condições salariais e de preços no Japão estão mais fortes do que o esperado, mas as incertezas globais dificultam a previsão do impacto sobre o país.

"A incerteza sobre os EUA e a economia global aumentou significativamente, afetando já os EUA e outras economias, tornando difícil prever as consequências para o Japão", explicou Ueda.

Além disso, o governador alertou para as pressões internas de preços, como o aumento nos custos alimentares e o crescimento salarial acima das expectativas, que podem contribuir para um aumento na inflação subjacente. Ele acrescentou que o BOJ observará os dados econômicos mais recentes até o início de abril para revisar suas previsões.

Tarifas de Trump afetam o Japão

A decisão do BOJ ocorre em um contexto de crescente incerteza econômica, gerada principalmente pelas políticas tarifárias de Trump.

A recente elevação das tarifas de importação de aço e alumínio dos EUA já teve impacto no sentimento empresarial no Japão, como evidenciado por uma pesquisa da Reuters que revelou uma deterioração no clima de negócios entre os fabricantes japoneses em março.

Apesar das incertezas globais, o Japão continua enfrentando pressões internas, com a inflação atingindo 4% em janeiro, o maior valor em dois anos, impulsionada principalmente pelo aumento nos preços dos alimentos.

As negociações salariais no Japão têm mostrado resultados positivos, com grandes empresas oferecendo aumentos de salários consideráveis por três anos consecutivos.

Expectativas para aumentos de juros

Embora o BOJ tenha elevado as taxas de juros pela última vez em janeiro, Ueda afirmou que o banco está preparado para tomar medidas mais decisivas caso a inflação e os desenvolvimentos econômicos sigam conforme as projeções. No entanto, o impacto da política tarifária dos EUA sobre a economia japonesa pode levar o BOJ a adotar uma postura mais cautelosa nos próximos meses.

A pressão inflacionária interna e os resultados das negociações salariais sugerem que as condições para aumentos de juros adicionais estão se tornando mais favoráveis. Economistas preveem que o BOJ pode aumentar a taxa para 0,75% no terceiro trimestre de 2025, possivelmente em julho, caso os dados econômicos e a inflação continuem a avançar conforme esperado.