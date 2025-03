Criptomoedas hoje: Ethereum cai enquanto bitcoin e outras criptomoedas disparam pós-Fed

Nesta quinta-feira, 20, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas seguem em alta com o “alívio” gerado pela manutenção da taxa de juros dos EUA e o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, após a última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 86.286, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 5%.

Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, afirmou no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 20, que o bitcoin rompeu uma importante resistência em US$ 84.600 e, caso se consolide acima deste valor, pode continuar subindo.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza neutralidade em 49 pontos.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é um dos ativos que vai na contramão do movimento de alta, apresentando queda nesta quinta-feira, 20. A criptomoeda é cotada a US$ 1.996, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas. A performance abaixo das expectativas do mercado têm feito investidores se questionarem se o ether perdeu sua relevância no setor.

“Quando a gente olha para a dominância do ether, ela está despencando. Perdeu mais de 50% nos últimos dois anos. Hoje, temos novas teses no mercado e um cenário mais competitivo. Em 2021/22, com o lançamento de novos tokens e NFTs, a rede já tinha problemas de custo e eficiência que foram adaptados, mas no fim do dia, quando tivemos a última grande atualização, as redes de segunda camada começaram a captar muito mais valor que a rede principal da Ethereum”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto.

“Pode-se dizer que elas foram responsáveis por trazer capilaridade e escalabilidade, mas também ‘roubar’ capitalização de mercado. O valor que é gerado dentro dessas redes não é transferido para a Ethereum. Apesar disso, a rede hoje em dia ainda é muito forte, com um grande número de desenvolvedores e empresas”, acrescentou.

Além do ether, XRP e SOL também apresentam queda nesta quinta-feira, 20. De acordo com dados do CoinMarketCap, as criptomoedas caíram, respectivamente, 2% e 0,5% nas últimas 24 horas.

Reação do mercado cripto à reunião do Fed

“O mercado de criptoativos reagiu positivamente após a decisão do Fed de manter a taxa de juros inalterada e reduzir o ritmo do "quantitative tightening" (QT) de 25 bilhões para 5 bilhões de dólares por mês, sinalizando menor pressão de retirada de liquidez e com a mediana da projeção dos membros do FOMC trazendo perspectiva de dois cortes de juros ainda este ano”, explicou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG.

“Como consequência, o bitcoin subiu mais de 5% e as ações de tecnologia nos EUA também apresentaram desempenho sólido, refletindo um maior apetite ao risco após a decisão e as declarações de Powell. Esse cenário reforça a correlação crescente entre cripto e outros ativos de risco nas últimas semanas, tornando o mercado mais sensível a sinais vindos do ambiente macroeconômico”, acrescentou.

“Ainda assim, o fator determinante para o movimento de preços continua sendo o cenário macroeconômico, liquidez global e apetite a risco dos investidores”, concluiu.

