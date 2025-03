Investidor milionário que acertou queda do bitcoin projeta novas perdas para a criptomoeda

No final de janeiro deste ano, quando o bitcoin ainda era negociado em patamares acima dos US$ 100 mil, o investidor milionário Arthur Hayes compartilhou uma projeção ousada: a criptomoeda interromperia o ciclo de valorização e passaria a cair. E o tempo comprovou essa previsão.

Semanas depois, o bitcoin opera agora em torno dos US$ 80 mil, mas chegou a ter quedas ainda maiores, rondando os US$ 77 mil e operando no menor patamar de preço desde novembro. E, se as projeções de Hayes continuarem corretas, esse movimento de perdas ainda não acabou.

Quando compartilhou a sua projeção pessimista, Hayes explicou que uma difusão de políticas monetárias expansionistas ao redor do mundo e o excesso de especulação no mercado cripto simbolizado pelo lançamento da criptomoeda oficial de Donald Trump levariam a um movimento de queda.

Segundo o investidor, o cenário atual do mercado seria semelhante ao do final de 2021, no auge de políticas monetárias expansionistas ao redor do mundo e com um grande hype em torno das criptomoedas meme e NFTs. E, logo em seguida, o mercado entrou em um forte ciclo de queda.

Hayes também projetava um cenário de reversão nas políticas monetárias, que se tornariam mais restritivas para conter a inflação em diversos países. Hoje, esse é o cenário que tem sido precificado por investidores, levando às quedas de preços de diversos ativos.

Entretanto, apesar da projeção pessimista, Hayes não acreditava que o atual ciclo de alta das criptomoedas acabou. Para ele, a queda que se concretizou seria um novo desafio, mas temporário. A tendência, projetou o investidor, é que o bitcoin caísse até uma faixa de preço entre US$ 70 mil e US$ 75 mil.

"Por que acredito em uma correção de 30% para o bitcoin? Venho negociando neste mercado há mais de dez anos e experimentei três ciclos de alta. Esses tipos de queda ocorrem frequentemente em todo o mercado de alta, dada a volatilidade do bitcoin", comentou o investidor à época.

Para Hayes, essa queda seria, na verdade, uma "oportunidade de compra" para os investidores, que poderiam aproveitar preços vantajosos para adquirir a criptomoeda antes de novas altas ainda mais expressivas. E o investidor compartilhou até onde ele acredita que o preço chegará.

Na visão do investidor milionário, o bitcoin tem potencial para terminar o ano de 2025 na casa dos US$ 250 mil, o que representaria uma valorização de mais de 100% em relação ao seu recorde em janeiro deste ano.

