Fed mantém a taxa de juros em 4,25% a 4,50%; sinaliza 'atividade em ritmo sólido'

Conforme já amplamente pelo mercado, o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros da economia americana estáveis, entre 4,25% e 4,50%. A decisão foi unânime.

Em comunicado que acaba de ser divulgado após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), o banco central americano evitou se comprometer com próximos passos, indicando que "está atento aos ricos para ambos os lados em seu duplo mandato", num momento em que "a incerteza em torno das perspectivas econômicas aumentou".

Mas ressaltou que a "atividade econômica continuou a se expandir em ritmo sólido" e o desemprego está em níveis baixos – ainda que tenha cortado a previsão para o crescimento da economia americana neste ano. Por outro lado, sinalizou que "a inflação permanece um pouco elevada".

A mediana das projeções dos membros do Fed segue apontando para dois cortes de juros ao longo deste ano.

Inflação mais pressionada

Os dirigentes do Fed aumentaram sua previsão de inflação para 2025, afastando-a ainda mais da meta de 2% do banco.

A previsão mediana no último Sumário de Projeções Econômicas do banco é de que o PCE, a medida de inflação preferida do banco central, termine 2025 com uma taxa anual de 2,7%.

A previsão de dezembro apontava para um aumento de 2,5%. Na visão dos membros do Fed, a inflação do núcleo do PCE, que exclui os custos de alimentos e energia, deve encerrar o ano com um aumento de 2,8%, em comparação com a projeção de 2,5% feita em no fim do ano passado.

Ao mesmo tempo, os membros do Banco Central cortaram fortamente as projeções para o PIB americano, de 2,1% para 1,7%, na mediana das expectativas. Para 2026, a previsão saiu de 2% ára 1,8% e para 2027 teve leve recuo de 1,9% para 1,8%.

O mercado de trabalho, por sua vez, deve esfriar em um ritmo um pouco mais rápido do que o projetado anteriormente neste ano.

A mediana das projeções do banco é de que a taxa de desemprego suba para 4,4% até o final de 2025. A projeção anterior era de 4,3%. As estimativas de desemprego para 2026 e 2027 foram mantidas em 4,3%, os mesmos níveis da projeção de janeiro.

A taxa de desemprego subiu para 4,1% em fevereiro, ante 4% em janeiro, de acordo com o relatório de empregos mais recente.

O SEP mostra as projeções individuais dos sete membros do Conselho de Governadores do Fed e dos 12 presidentes regionais do Fed.

Confira a íntegra do comunicado do Fomc

"Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação permanece um pouco elevada.

O Comitê busca alcançar o máximo emprego e uma inflação na taxa de 2% ao longo do tempo. A incerteza em torno das perspectivas econômicas aumentou. O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato.

Para apoiar seus objetivos, o Comitê decidiu manter a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais entre 4-1/4 e 4-1/2 por cento. Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa-alvo para a taxa dos fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos.

O Comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro, dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências. A partir de abril, o Comitê reduzirá o ritmo de queda de suas participações em títulos, diminuindo o teto mensal de resgates de títulos do Tesouro de US$ 25 bilhões para US$ 5 bilhões.

O Comitê manterá o teto mensal de resgates de dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências em US$ 35 bilhões. O Comitê está fortemente comprometido em apoiar o máximo emprego e trazer a inflação de volta ao seu objetivo de 2%.

Ao avaliar a postura apropriada da política monetária, o Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas. O Comitê estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir o alcance dos objetivos do Comitê. As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros e internacionais."