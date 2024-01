Governos da China e dos EUA estão entre maiores detentores de bitcoin; veja a lista completa

Uma das características mais conhecidas do bitcoin é a sua oferta finita. Na prática, isso significa que há uma quantidade máxima de unidades da criptomoeda que podem existir e circular no mercado. Atualmente, a oferta liberada para o mercado do ativo é de pouco mais de 19,5 milhões de unidades em relação ao máximo de 21 milhões, mas nem todas estão disponíveis para negociação.

O motivo é que diversos investidores e organizações adquirem a criptomoeda e acabam deixando-a guardada, por diferentes razões. Um levantamento do site Bitcoin Treasuries aponta que, atualmente, 10% da oferta total do ativo está sob controle de empresas, fundos e até países.

Confira abaixo a lista dos dez maiores detentores de bitcoin

O levantamento indica que, somando todos os ETFs, fundos, empresas, governos e organizações de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), a quantidade sob controle do grupo é de 2,1 milhões de unidades de bitcoin, equivalente a 10,33% da oferta total do ativo.

Ao mesmo tempo, a pesquisa não leva em conta alguns aspectos que poderiam elevar essa fatia. É o caso da dinâmica das corretoras de criptomoedas, que costumam ter reservas dos ativos para garantir a liquidez nos saques de clientes. A Binance, maior exchange do mundo, afirma ter mais de 500 mil unidades de bitcoin como reserva.

Entretanto, o Bitcoin Treasuries leva em conta apenas o total informado por empresas e fundos que são adquiridos para fins de investimento ou criação de tesouro da empresa, excluindo as reservas de liquidez.

Where is all the #Bitcoin?

Between ETFs, funds, private and public companies, governments and even DeFi🤮, it only comes out to 2,170,327 BTC or ~10.33% of total supply.

The remaining BTC is in the hands of individuals or lost for good. Stay strong, hodlers.💪 pic.twitter.com/brtjwESN4J

— Swan Media (@Swan) January 19, 2024