Preço do bitcoin continuará pressionado por vendas em fundo da Grayscale, diz JPMorgan

O banco JPMorgan divulgou um relatório na última quinta-feira, 18, em que avalia que o preço do bitcoin continuará enfrentando uma pressão de desvalorização nos próximos dias, causada por um movimento de venda de participações de investidores no fundo da criptomoeda gerenciado pela empresa Grayscale.

O movimento de saída de investidores ocorreu após a Grayscale receber a aprovação da SEC para converter o seu fundo, conhecido como GBTC, para um fundo negociado em bolsa, um ETF. Desde a estreia, porém, ele tem tido fluxos negativos de saída a cada dia.

Dados da Bloomberg apontam que o ETF de bitcoin da Grayscale já perdeu US$ 2,2 bilhão. É um cenário diferente do observado nos outros fundos, que totalizam US$ 6,6 bilhões negociados e US$ 3,3 bilhões em entradas líquidas até a quinta-feira, 18.

O JPMorgan projeta ainda que os investidores do fundo deverão manter um movimento de venda nas participações nos próximos dias, com o ETF podendo acumular uma perda de mais de US$ 3 bilhões. O movimento, segundo o banco, envolve uma realização de lucros.

"Se a estimativa US$ 3 bilhões se provar correta, e dado que US$ 1,5 bilhão já saíram [do fundo], então poderá haver mais US$ 1,5 bilhão ainda para sair do mercado do bitcoin por meio da realização de lucros no GBTC, colocando assim ainda mais pressão sobre os preços do bitcoin nas próximas semanas", explica o banco.

Desde o seu lançamento, o GBTC nunca conseguiu igualar integralmente o preço do bitcoin, o que fez com que muitos investidores adquirissem uma participação no fundo com um desconto em relação ao preço da criptomoeda. Agora, porém, ele estão vendendo as participações para obter um lucro ou ao menos igualar perdas.

Como os fundos são uma forma de investimento indireto no bitcoin, quando ocorre uma venda nas participações a Grayscale vende a quantia equivalente em unidades da criptomoeda, aumentando a oferta no mercado. Os analistas do JPMorgan afirmam ainda que os investidores do ETF de bitcoin da Grayscale não estão migrando para outros fundos aprovados. Na verdade, eles estariam "deixando por completo o mercado do bitcoin".

Desde a aprovação dos ETFs, o bitcoin reverteu uma trajetória de forte valorização e acumula perdas nos últimos dias. Antes da liberação pela SEC, ele chegou à casa dos US$ 49 mil. Atualmente, porém, a criptomoeda é negociada em uma faixa de preço próxima aos US$ 40 mil.

