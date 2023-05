Tether, responsável pela USDT, detalha reservas em meio a questionamentos no mercado

O último relatório de atestação da BDO Itália para a Tether revelou um lucro de US$ 1,48 bilhão e que o bitcoin compunha aproximadamente US$ 1,5 bilhão das reservas do emissor de stablecoin, ou cerca de 2% do total, no final do primeiro trimestre. A empresa de contabilidade não listou o bitcoin como um item de linha nos relatórios anteriores.

Without much fanfare, Tether has started reinvesting some of their profits/excess reserves into Bitcoin. How much have they acquired in Q1, you ask? Just around 52,670. pic.twitter.com/NI3N0oICOz — girevik (@girevik_) May 10, 2023

"Sem muito alarde, a Tether começou a reinvestir parte de seus lucros/excesso de reservas em bitcoin. Quanto eles adquiriram no primeiro trimestre, você pergunta? Apenas cerca de 52.670", publicou um usuário do Twitter.

Metais preciosos também receberam seu próprio item de linha no relatório, revelando que a Tether possui cerca de US$ 3,4 bilhões desses ativos, ou aproximadamente 4% das reservas totais.

Em um anúncio acompanhante, a Tether disse que incluiu informações sobre suas participações em bitcoin e metais preciosos para proporcionar maior transparência aos detentores da stablecoin USDT:

“O CRR [Relatório Consolidado de Reservas] fornece pela primeira vez, categorias adicionais com o objetivo de aumentar a transparência nos relatórios de reservas da Tether. Ouro físico, Repo Overnight, Títulos Corporativos e a propriedade de bitcoin foram relatados separadamente.”

O anúncio também afirmou que a Tether obteve US$ 1,48 bilhão em lucros durante o primeiro trimestre e aumentou a circulação de seu token em 20%. Por causa desta circulação aumentada, as reservas totais da Tether atingiram seu ponto mais alto de todos os tempos, em aproximadamente US$ 81,8 bilhões.

Problemas no mercado de stablecoins

O relatório da Tether surge após a empresa por trás da stablecoin chamar a atenção por informar poucos detalhes sobre as suas reservas. Além disso, o mais recente crescimento da Tether pode ter sido parcialmente causado pelo declínio de seu maior concorrente, o USD Coin da Circle. O USDC perdeu a paridade brevemente no mercado secundário em março devido a preocupações sobre sua exposição ao falido Silicon Valley Bank. A moeda recuperou rapidamente sua paridade, mas seu market cap tem diminuído desde então. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, citou uma suposta repressão regulatória dos Estados Unidos às criptomoedas como outro fator para seu recente declínio.