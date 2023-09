Quem são eles? 5 maiores investidores de bitcoin possuem mais de R$ 114,9 bilhões

Dados compartilhados pela plataforma BitInfoCharts revelam que as cinco maiores carteiras de bitcoin, as baleias, acumulam 849.370 BTC. Pelo preço da criptomoeda na tarde desta quinta-feira, 28, pouco mais de US$ 26,8 mil (+2,17%), o volume representa cerca de US$ 22,8 bilhões, mais de R$ 114,9 bilhões.

A plataforma, no entanto, informava que os dados foram atualizados no último dia 1º de setembro. Na ocasião, a BitInfoCharts relatava que a exchange de criptomoedas Binance ocupava o topo da lista com 248,597 BTC em uma carteira fria, mais de US$ 6,6 bilhões, aproximadamente R$ 33,6 bilhões. Em seguida, também em uma carteira fria, aparecia a exchange de criptomoedas Bitfinex com 178.010 BTC, pouco menos de US$ 4,8 bilhões, em torno de R$ 24 bilhões.

Você sabia que os criptoativos podem trazer grandes lucros? Descubra como com Mynt, a plataforma mais segura do mercado.

No campo da especulação, algumas empresas de análise e investigadores blockchain atribuem a terceira carteira mais rica em bitcoin ao aplicativo de negociação de criptomoedas Robinhood, detentor de 118,300 BTC, quase US$ 3,2 bilhões, aproximadamente R$ 16 bilhões.

Completam a lista outra carteira fria da Binance, na quarta colocação, com 115.177 BTC, pouco mais de US$ 3 milhões, R$ 15,5 bilhões, e uma carteira atribuída ao controle do governo dos EUA, com 94.643 BTC, cerca de US$ 2,5 bilhões, quase US$ 12,8 bilhões, que teriam sido apreendidos de hackers da Bitfinex em 2016.

Em relação às 10 maiores carteiras de Bitcoin, o rastreamento aponta para um domínio da Binance com uma fatia de pouco mais de 41%, 431.974 BTC, quase US$ 11,6 bilhões, aproximadamente R$ 58,4 bilhões.

Nesse grupo, o monitoramento informa que três exchanges de criptomoedas, Bitfinex, Robinhood e supostamente a Huobi, dividem uma parcela de 37,4%, montante de 390.815 BTC, quase US$ 10,5 bilhões, pouco menos de R$ 52,9 bilhões.

Completam o Top 10 o governo dos EUA, custodiante de 15,6%, um total de 163.013 BTC, quase US$ 4,4 bilhões, em torno de R$ 22 bilhões e uma fatia de 5,67% sem identificação.

Entretanto, o monitoramento pode estar impreciso. Isso porque recentemente a plataforma de inteligência em blockchain Arkham identificou que a exchange cripto Coinbase possui quase 1 milhão de bitcoin, volume estimado em US$ 25 bilhões na ocasião. Caso essa informação esteja correta, a exchange estadunidense pode ser o maior mamífero dos mares cripto em vez da Binance.

Você sabia que os criptoativos podem trazer grandes lucros? Descubra como com Mynt, a plataforma mais segura do mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok