ETF de bitcoin da BlackRock atinge US$ 1 bilhão sob gestão em 7 dias

A BlackRock superou na última quarta-feira, 17, à marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões, na cotação atual) de ativos sob gestão no seu ETF de bitcoin. O produto de investimento na criptomoeda completa uma semana nesta quinta-feira, 18, e a maior gestora do mundo se tornou um dos principais destaques no novo segmento.

O ETF da BlackRock foi o primeiro entre os lançados após a autorização da SEC a chegar à casa de US$ 1 bilhão. Na prática, o fundo teve menos de sete dias de negociação, já que o mercado dos EUA não abre durante os fins de semana e o país teve um feriado na segunda-feira, 15.

Ao comentar a marca, o diretor de ativos digitais da BlackRock, Robert Mitchnick, afirmou que "estamos entusiasmados em ver o ETF atingir este marco em sua primeira semana, refletindo a forte demanda dos investidores. Isso é apenas o começo. Temos um compromisso de longo prazo focado em fornecer aos investidores acesso a um ETF de qualidade".

Pela atual composição do fundo, 99% dos ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) são unidades de bitcoin, enquanto o 1% restante representa aquisições de dólar americano. Atualmente, são pouco mais de 25 mil unidades da criptomoeda e pouco menos de US$ 60 mil.

Considerando os dias de negociação, o ETF da BlackRock apresenta um volume diário médio negociado de 14 milhões de cotas de participação. A BlackRock pontuou ainda que tem observado um interesse tanto de investidores de diferentes perfis, com foco nos que "estão começando a olhar para essa classe de ativos [criptomoedas]".

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, aponta que ele apresenta a quarta melhor performance dentre todos os ETFs disponíveis nas bolsas dos Estados Unidos. Além do ETF da gestora, os fundos de investimento em bitcoin da Fidelity e da Bitwise também estão na lista, na quinta e décima posições, respectivamente.

Another way to put the bitcoin ETF flows in ETF context (besides showing their #s relative to past new launches) is how they stack up to ALL ETFs in past 1 week flows. Even after four days two of them are in Top 5 and three in Top 10, up there w the studs $VOO, $QQQ et al. pic.twitter.com/oduhktEqwG

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 18, 2024