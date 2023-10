Tesla mantém parte do patrimônio em bitcoin e investe em inteligência artificial, revela balanço

A fabricante de veículos elétricos Tesla não mexeu em suas consideráveis participações em bitcoin pelo quinto trimestre consecutivo. No entanto, ela direcionou mais fundos para dobrar sua capacidade computacional em meio ao desenvolvimento de projetos de inteligência artificial (IA).

Os resultados do terceiro trimestre de 2023 da Tesla divulgados em 18 de outubro mostram que, em 30 de setembro, a empresa de veículos elétricos de Elon Musk detinha US$ 184 milhões em ativos digitais – parte do US$ 1,5 bilhão em bitcoin que comprara em março de 2021.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Os resultados do terceiro trimestre revelam que a Tesla não comprou ou vendeu nenhum bitcoin desde que liquidou cerca de 75% de suas participações no segundo trimestre de 2022, quando obteve US$ 936 milhões com a venda de mais de 30.000.

Investimento dobrado em IA

Por outro lado, a Tesla informou que "mais do que dobrou o tamanho" de sua capacidade computacional para seus projetos de IA, citando um conjunto crescente de dados de treinamento de sistemas e a mudança do método de treinamento de seu robô humanoide Optimus para IA em vez de software codificado.

"Encomendamos um dos maiores supercomputadores do mundo para acelerar o ritmo de nosso desenvolvimento de IA, com a capacidade de computação mais do que dobrando em comparação com o segundo trimestre."

O lucro e as receitas da Tesla no terceiro trimestre ficarem abaixo das estimativas dos analistas de Wall Street. As receitas totais relatadas foram de US$ 23,35 bilhões. Embora esse valor tenha crescido quase 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, ele não atingiu a estimativa prévia da Zacks Investment Research de US$ 24,38 bilhões.

A empresa também não alcançou os lucros projetados. O lucro por ação (EPS) foi de US$ 0,66, enquanto a estimativa a Zack era de US$ 0,72 de EPS.

O total das despesas operacionais do terceiro trimestre somou US$ 2,41 bilhões, o que representa um aumento de mais de 13% em relação ao segundo trimestre e um aumento de 42,5% em relação ao mesmo período no ano anterior.

As despesas de pesquisa e desenvolvimento da Tesla foram de US$ 1,16 bilhão no terceiro trimestre, um salto de 58% em relação ao ano passado. Ela atribuiu o crescimento ao desenvolvimento "do Cybertruck, de IA e outros projetos de P&D."

As ações da Tesla caíram quase 4,8% no dia da divulgação do balanço do terceiro trimestre. Fecharam em US$ 242,68, e caíram mais 4,25% nas negociações após o expediente, atingindo mínimas de US$ 232,37, segundo dados do Google Finance.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok