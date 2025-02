Fundador da Binance faz criptomoeda meme disparar 22.500% 'sem querer'

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da corretora Binance, foi responsável por uma alta de 22.500% de uma criptomoeda meme na última quinta-feira, 6. Entretanto, ele acabou fazendo isso sem querer. Horas depois de gerar o salto do ativo, ele esclareceu que não apoiava o projeto.

O caso começou quando Zhao compartilhou no X, antigo Twitter, um vídeo em que a equipe por trás do blockchain BNB Chain ensinava usuários como criar criptomoedas meme por meio da Four.Meme, uma nova plataforma da rede que busca agilizar e facilitar o processo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O vídeo envolveu a criação real de um ativo de teste, o TST, que foi disponibilizado para negociação por investidores. E o compartilhamento do vídeo por Zhao acabou animando milhares de investidores, que decidiram começar a negociar a nova criptomoeda.

Pouco depois da publicação do vídeo, o TST disparou 22.500% e chegou a acumular uma capitalização de mercado de US$ 52 milhões, distante de grandes ativos do mercado mas relevante considerando que o ativo não tem qualquer função ou projeto efetivo por trás.

O movimento fez com que a equipe da BNB Chain deletasse o vídeo das redes sociais. Zhao também se pronunciou em outra publicação: "As coisas são como são. Esse vídeo não é uma declaração do meu apoio para o token". Em seguida, porém, ele desejou "boas negociações" para os investidores.

Zhao também esclareceu que o TST não era uma criptomoeda oficial da BNB Chain e que nem a Binance ou a equipe do blockchain detinham unidades do ativo. Desde então, a criptomoeda acumula uma forte queda, com uma capitalização atual na casa dos US$ 15 milhões.

Changpeng Zhao retornou ao mercado cripto após passar quatro meses preso nos Estados Unidos em 2024 em decorrência de uma condenação por acusações de ter facilitado crimes de lavagem de dinheiro por parte de clientes da Binance nos Estados Unidos. Ele se declarou culpado das acusações.

O acordo firmado com as autoridades do país obrigou Zhao a renunciar ao cargo de CEO. Mesmo assim, o bilionário segue ativo na comunidade cripto e é uma das figuras mais importantes no mundo das criptomoedas, com milhares de seguidores e uma grande influência, como simbolizado pelo caso da criptomoeda meme.