Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, deixa prisão nos EUA após 4 meses

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, foi solto nos Estados Unidos na última sexta-feira, 27. O executivo havia sido condenado a quatro meses de prisão e cumpriu a pena após ser considerado culpado por violar leis de prevenção de lavagem de dinheiro do país enquanto comandava a corretora de criptomoedas.

A liberação de Zhao foi confirmada pelo Centro de Prisões dos Estados Unidos e ocorreu dois dias antes do final da sentença do executivo, concluída no último domingo, 29. Pelas regras dos EUA, é comum que o detento seja solto no último dia útil antecedente à data da liberação quando ela cai em um fim de semana ou feriado.

O ex-CEO da Binance foi condenado após confessar sua culpa em acusações feitas pelo governo dos Estados Unidos. Ele foi acusado de permitir que clientes da corretora de criptomoedas praticassem lavagem de dinheiro pela exchange, violando as leis do país. A investigação foi encerrada após um acordo entre a Binance e as autoridades.

Com o acordo, Zhao precisou renunciar ao cargo de CEO, sendo substituído por Richard Teng. A corretora se comprometeu a mudar processos de prevenção à lavagem de dinheiro e verificação de clientes e pagou uma multa de US$ 10 bilhões. Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões.

Inicialmente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou uma pena de três anos de prisão para Zhao. Entretanto, a cooperação do executivo e da corretora de criptomoedas com as autoridades acabou resultando na redução da pena.

O juiz responsável pelo caso, Richard Jones, disse ainda que que não havia indícios de que Zhao foi informado previamente sobre as atividades ilegais de clientes da Binance. Segundo a Bloomberg, a fortuna do executivo é avaliada em mais de US$ 20 bilhões.

Pouco antes da sua condenação, Zhao chegou a lançar um projeto educacional para oferecer educação básica gratuita para todos os usuários, usando lógicas adaptativas e de gamificação. Ele afirmou que o projeto não terá fins lucrativos. A iniciativa deve servir para afastar oficialmente o executivo do mundo cripto, pelo menos em um primeiro momento.

Condenações nos EUA

Segundo a imprensa local, Changpeng Zhao foi a pessoa mais rica a ir presa na história dos Estados Unidos. Entretanto, ele não foi o único grande executivo do mundo das criptomoedas a ser condenado e preso no país em 2024.

Em 28 de março, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão após ser julgado culpado de crimes de fraudes e conspiração envolvendo a corretora falida de criptomoedas. Os crimes foram considerados mais graves que os de Zhao, e Bankman-Fried não cooperou com as autoridades, resultando na pena maior.