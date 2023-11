Binance sai dos EUA e anuncia novo CEO: ‘Cometi erros e devo assumir’, diz Changpeng Zhao

Nesta terça-feira, Changpeng Zhao anunciou sua renúncia como CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo atualmente. No comando do gigante cripto desde o início, “CZ” será substituído por Richard Teng, ex-head de mercados globais, após um acordo com as autoridades americanas.

No momento, a Binance está sendo investigada pelas autoridades americanas por crimes envolvendo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de leis de sanção aplicadas pelos Estados Unidos contra entidades e países.

O acordo entre a empresa e as autoridades americanas, fechado antes do esperado, envolve a saída de Changpeng Zhao do comando da Binance, a saída da empresa dos Estados Unidos e o pagamento de bilhões em multas.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que a ação de terça-feira foi o maior acordo na história do departamento, segundo informações do CoinDesk.

“Quero ter certeza de que as pessoas realmente entendam o quão sem precedentes é esse monitoramento. Não estamos apenas perseguindo a conduta flagrante… mas também estamos… tirando a Binance totalmente dos EUA”, disse um funcionário de alto escalão do Departamento do Tesouro dos EUA a repórteres nesta terça-feira, 21.

“Ao não cumprir as obrigações de AML e sanções, a Binance permitiu que uma série de atores ilícitos realizassem transações livremente na plataforma”, disse um comunicado de imprensa encaminhado à CoinDesk.

Bilhões em multas

De acordo com um comunicado, a Binance deverá pagar US$ 4,3 bilhões ao Departamento de Justiça dos EUA para resolver as acusações de violação de sanções e a falha em manter um programa adequado de conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês). Outros US$ 3,4 bilhões devem ser pagos à Rede de Execução de Crimes Financeiros FinCEN e US$ 968 milhões ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Saída dos EUA

A Binance também fará uma “saída completa” dos Estados Unidos e nomeará um monitor por cinco anos para supervisionar o programa de cumprimento de sanções da corretora. Nesse período, o Departamento do Tesouro dos EUA terá acesso a todos os registros e sistemas da Binance.

No entanto, a Binance.US, braço da corretora nos EUA, não será afetada pela saída da Binance do país, já que é uma empresa registrada de serviços monetários.

Changpeng Zhao admite erros

No final da tarde desta terça-feira, Changpeng Zhao foi ao X (antigo Twitter) anunciar sua renúncia do comando da Binance. No cargo desde o início da corretora que viria a se tornar a maior do mundo, Zhao admitiu erros e afirmou que a empresa “não é mais um bebê”.

“Hoje, deixei o cargo de CEO da Binance. É certo que não foi fácil desapegar-se emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim. Binance não é mais um bebê. É hora de deixá-lo andar e correr. Eu sei que a Binance continuará a crescer e se destacar”, disse ele.

O ex-executivo do gigante cripto afirmou não ter planos de assumir cargos parecidos no futuro. Changpeng Zhao pretende fazer uma pausa e investir em blockchain, Web3, finanças descentralizadas (DeFi), inteligência artificial e biotecnologia.

Apesar disso, ele se disponibilizou para mentorias de futuros empreendedores: “posso dizer-lhes o que não fazer”.

“Como acionista e ex-CEO com conhecimento histórico de nossa empresa, permanecerei à disposição da equipe para consultas conforme necessário, de acordo com a estrutura estabelecida em nossas resoluções de agências dos EUA”, concluiu Zhao, que em seu comunicado enfatizou que a Binance não possui alegações de apropriamento indevido de fundos de usuários ou manipulação de mercado como a sua ex-concorrente, a falida FTX.

Quem é o novo CEO da Binance?

A partir desta terça-feira, 21, o novo CEO da Binance é Richard Teng. O executivo é ex-head global de mercados regionais da mesma empresa e foi classificado por Changpeng Zhao como um “líder altamente qualificado”.

“Richard é um líder altamente qualificado e, com mais de três décadas de experiência em serviços financeiros e regulatórios, conduzirá a empresa em seu próximo período de crescimento. Ele garantirá que a Binance cumpra nossa próxima fase de segurança, transparência, conformidade e crescimento”, disse Zhao no X (antigo Twitter).

“Antes de ingressar na Binance, Richard foi CEO da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros do Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM); Diretor Regulatório da Bolsa de Singapura (SGX); e Diretor de Finanças Corporativas da Autoridade Monetária de Singapura”, acrescentou.

Em sua conta pessoal no X, Teng anunciou que seu foco no comando da empresa será em:

“1) garantir aos usuários que eles podem permanecer confiantes na solidez financeira e na segurança da empresa

2) colaborar com os reguladores para manter padrões elevados em todo o mundo que promovam a inovação e, ao mesmo tempo, forneçam importantes proteções ao consumidor

3) trabalhar com parceiros para impulsionar o crescimento e a adoção da Web3”.

