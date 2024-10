Ex-CEO reaparece em evento da Binance após ser solto nos EUA: “conheci muita gente boa na prisão”

Após cumprir pena na prisão dos Estados Unidos, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, reapareceu em um evento da corretora de criptomoedas em Dubai. Durante o “Binance Blockchain Week”, “CZ” foi ovacionado por entusiastas de criptomoedas em sua participação durante um dos painéis do segundo dia de evento.

Solto há pouco mais de um mês, o ex-executivo disse que estar preso “não é bom”. "É menos divertido do que agora [no evento da Binance]. Acho que toda a experiência é muito limitante de muitas maneiras, certo? Sua liberdade é tirada e você não tem nada para fazer, então isso lhe dá muito tempo para refletir”, disse ele, de acordo com informações do Coindesk.

Condenado a quatro meses de prisão após um acordo com as autoridades norte-americanas, CZ deixou o cargo de CEO da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. As acusações enfrentadas por CZ foram de lavagem de dinheiro e financiamento de grupos terroristas. Além da prisão, a Binance pagou uma multa de US$ 10 bilhões e Changpeng Zhao, outra multa de US$ 50 milhões. Tudo foi parte de um acordo de Zhao com a justiça dos EUA.

Agora, o ex-CEO afirma não ter intenção de administrar outra corretora de criptomoedas. Ele diz estar concentrado em investimentos de inteligência artificial, biotecnologia e outros projetos blockchain. Além disso, Zhao reforçou seu compromisso o projeto Giggle Academy, anunciado no ano passado, em que pretende fornecer o acesso ao ensino para crianças carentes.

Segundo informações do Valor Econômico, o fundador da Binance disse que aprofundou a ideia durante os quatro meses em que esteve na cadeia. “Foi um período de reflexão em que pude pensar sobre as prioridades da vida. Conheci muita gente boa na prisão, a maioria cumprindo oito, nove, dez anos”.

Após sua participação no evento, CZ formou uma fila para tirar selfies com seus fãs, que lotaram o local em Dubai.

