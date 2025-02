FBI confirma que Coreia do Norte está por trás do maior ataque hacker da história das criptomoedas

O FBI divulgou um comunicado na última quarta-feira, 26, em que afirma que a Coreia do Norte está por trás do maior ataque hacker da história do mercado de criptomoedas. Na última sexta-feira, 21, a corretora Bybit perdeu cerca de US$ 1,5 bilhão em ativos digitais após o ataque.

De acordo com o FBI, o governo norte-coreano é "responsável" pela ação. As autoridades enquadraram o caso em uma investigação batizada de "TraderTraitor" (Investidor Traidor, em tradução livre), que vem apurando as ações de hackers apoiados pela Coreia do Norte.

Segundo a investigação, esses hackers "estão atuando rapidamente e converteram alguns dos ativos roubados em bitcoin e outras criptomoedas dispersos por milhares de endereços em vários blockchains. Espera-se que estes ativos sejam posteriormente lavados e eventualmente convertidos em moeda fiduciária".

O comunicado também incentiva membros da comunidade cripto a identificar e bloquear transações ligadas a endereços de carteiras digitais que já foram identificadas como de propriedade de grupos "operados ou intimamente ligados" ao governo da Coreia do Norte.

Caso Bybit

O CEO da Bybit, Ben Zhou, explicou que o roubo não envolveu uma quebra dos sistemas de segurança da Bybit, se concentrando em uma engenharia social para enganar os funcionários da empresa. O alvo foi uma das carteiras digitais usadas pela exchange para fazer a custódia de criptomoedas dos seus clientes.

Informações divulgadas pela Bybit e por empresas de monitoramento de blockchains indicam que a corretora perdeu mais de US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões, na cotação atual) com o ataque hacker. Como a carteira invadida era usada para custodiar apenas unidades de ether, as perdas se concentraram nessa criptomoeda.

Entretanto, as perdas da Bybit foram além do próprio roubo. Temores de clientes sobre uma possível quebra ou falta de liquidez da exchange resultaram em uma onda de pedidos de saque de fundos. A Bybit conseguiu processar todos os pedidos, mas, na prática, a saída resultou em perdas mais amplas para a corretora, na casa dos US$ 5,5 bilhões.

A corretora também prometeu uma recompensa para quem a ajudar a recuperar os fundos perdidos, mas especialistas avaliam que a recuperação total de todos os ativos roubados é improvável.

Depois do ataque, investigações realizados por membros da comunidade cripto apontaram que o Lazarus Group estaria por trás do ataque. O coletivo de hackers está envolvido em alguns dos maiores roubos da história do mercado de criptomoedas, e agora o FBI confirmou essa ligação.

