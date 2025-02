Investidor vende a própria casa para comprar bitcoin e aproveitar queda

Um investidor revelou na última quarta-feira, 26, que decidiu vender a própria casa para reunir capital e investir no bitcoin. Em uma publicação na rede social Reddit, ele afirmou que tomou a decisão após enxergar uma oportunidade de investimento em meio à forte queda da criptomoeda, que está abaixo de US$ 90 mil e atingiu o menor preço de 2025.

O usuário que compartilhou a decisão não chegou a se identificar na rede social, mas ele destacou que vive na Nova Zelândia. Ele também disse que a "única expectativa" com o investimento é que a criptomoeda consiga superar a inflação real nos próximos anos, com uma valorização entre 10% e 15% ao ano.

Na prática, isso significa que ele espera que o bitcoin chegue a US$ 180 mil nos próximos cinco anos. Ele não revelou quanto investiu na criptomoeda, mas disse que separou metade do dinheiro obtido com a venda da casa e usou para investir no ativo digital.

O investidor foi questionado por usuários da rede social sobre onde ele moraria após vender a própria casa. Ele alegou que estava cuidado de uma casa de pessoas que estariam viajando pelos próximos três meses, e que depois disso pretende alugar um local para morar.

Ele destacou que viu o momento de queda do bitcoin como uma boa oportunidade para começar a investir na criptomoeda. "Eu ia esperar ele cair para US$ 68 mil ou US$ 70 mil, mas como vou manter o ativo pelo longo prazo, achei melhor comprar ontem com essa queda".

"Eu vou esquecer do bitcoin e não vou ficar olhando para o preço todos os dias, já que estou esperando que ele caia mais, para US$ 68 mil, e agora apostei tudo nele. Mas, quando eu precisar desse investimento, daqui a cinco anos, espero que ele tenha conseguido acompanhar a inflação", afirmou.

Apesar da decisão ousada, incomum e arriscada, o investidor não é o único que enxerga a forte queda recente do bitcoin como uma oportunidade de compra. Dados da empresa CryptoQuant apontam que, no início da semana, grandes investidores do ativo também aproveitaram a queda para comprar mais unidades.

De acordo com os dados da CryptoQuant, as "baleias", como esses grandes investidores são conhecidos no mercado, já compraram ao menos 26.430 unidades de bitcoin. A quantia equivale a US$ 2,3 bilhões, ou pouco mais de R$ 13,3 bilhões, considerando a cotação atual.

