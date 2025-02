Bybit perde R$ 31 bilhões após ataque hacker e promete recompensa para quem recuperar criptomoedas

A corretora de criptomoedas Bybit perdeu US$ 5,5 bilhões (R$ 31 bilhões, na cotação atual) após ser alvo do maior ataque hacker contra uma exchange centralizada da história do mercado. O número leva em conta tanto os roubos com o ataque quanto os saques subsequentes de clientes.

O valor foi divulgado pela DeFiLlama, uma plataforma de monitoramento de blockchains. Considerando as 24 horas posteriores ao ataque hacker, a Bybit perdeu mais de US$ 5 bilhões em relação aos seus ativos sob gestão. A cifra foi a maior observada entre as maiores exchanges do mercado.

Dados mais recentes indicam que a corretora de criptomoedas perdeu mais de US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões, na cotação atual) com o ataque, que se concentrou no roubo de unidades de ether. Mas as perdas da exchange acabaram sendo maiores em meio a fortes fluxos de saques.

Os saques dos clientes começaram logo depois que o CEO da Bybit, Ben Zhou, informou os clientes sobre o ataque hacker. A onda de retiradas foi gerada por um medo entre clientes de que seus fundos poderiam estar em risco ou que a exchange não teria liquidez para processar saques após o roubo.

Zhou chegou a garantir que a Bybit ainda era solvente e que não teria problemas para processar os saques, mesmo que isso levasse mais tempo, mas isso não foi suficiente para acalmar alguns investidores. Com isso, a exchange perdeu mais US$ 4 bilhões com os saques.

Apesar dos temores no mercado, a corretora de criptomoedas informou que processou todos os saques e que segue com liquidez e com uma reserva equivalente a todos os fundos dos seus clientes. Agora, afirma, o foco será em tentar recuperar os ativos roubados.

No último sábado, 22, a Bybit anunciou que vai oferecer uma recompensa de 10% do valor total recuperado para quem conseguir ajudar no processo. Até o momento, porém, menos de US$ 45 milhões foram recuperados, segundo as informações públicas mais recentes.

Uma investigação apontou que o ataque teria sido cometido pelo coletivo de hackers Lazarus Group, que é apoiado pelo governo da Coreia do Norte. O grupo é conhecido pela capacidade de realizar grandes roubos e rapidamente espalhar as criptomoedas roubadas, dificultando a recuperação.

