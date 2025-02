Grupo de hackers da Coreia do Norte roubou US$ 1,4 bilhão da corretora Bybit, aponta investigação

O coletivo de hackers Lazarus Group, ligado ao governo da Coreia do Norte, foi apontado como o responsável por trás do ataque hacker contra a corretora de criptomoedas Bybit. A ação foi a maior da história do mercado cripto contra uma exchange, resultando em um roubo de US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões, na cotação atual).

A investigação que apontou o grupo como responsável pelo ataque foi conduzida pelo investigador conhecido como ZachXBT. Apesar da sua verdadeira identidade não ser pública, ele ficou famoso por conduzir algumas das mais importantes investigações sobre ataques no mercado.

Os dados descobertos pelo investigador foram verificados e respaldados pela Arkham Intel, uma empresa especializada no monitoramento de redes blockchain. A companhia não compartilhou detalhes sobre os resultados da investigação, mas ela se baseou em movimentações de endereços de carteiras digitais.

Segundo o investigador, os endereços usados hackers que roubaram a Bybit estão ligados a outros endereços historicamente usados pelo Lazarus Group para desviar fundos roubados. O grupo opera no mercado há anos e conta com o apoio do governo da Coreia do Norte.

A investigação aponta ainda ataque o ataque da última sexta-feira, 21, envolveu os mesmos endereços de carteira que receberam fundos desviados da Phemex, uma corretora de Singapura que sofreu um ataque hacker em janeiro. O novo ataque mostra que o Lazarus Group segue ativo no mercado.

O grupo é considerado o maior dentre os coletivos de hackers no ecossistema de criptomoedas. Estimativas da empresa Chainalysis indicam que o Lazarus Group roubou US$ 1,3 bilhão em diversos ataques ao longo de 2024, somando 61% de todos os fundos roubados no mercado.

Investigações apontam que a maior parte dos fundos roubados pelo Lazarus Group são enviados para o governo da Coreia do Norte, que transformou os ataques hackers em uma nova fonte de receita para o país. O grupo também se especializou em dificultar o rastreamento e recuperação de ativos roubados.

O ataque contra a Bybit já é considerado o maior da história do mercado contra uma corretora centralizada. A exchange alega que foi alvo de uma técnica "sofisticada" que permitiu que os hackers tomassem o controle de uma de suas carteiras digitais e roubassem quase todas as unidades de ether que a exchange possuía.

