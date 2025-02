Corretora Bybit sofre ataque hacker e perde mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas

A corretora de criptomoedas Bybit, uma das maiores do mercado, informou que foi alvo nesta sexta-feira, 21, de um ataque hacker. De acordo com o Ben Zhou, CEO da exchange, foram roubados mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoedas, mas a empresa segue solvente e capaz de processar saques de clientes.

Zhou informou que os hackers conseguiram assumir o controle de uma das carteiras digitais usadas pela exchange para fazer a custódia de criptomoedas. Com isso, eles foram capazes de transferir todos os fundos custodiados para uma outra carteira digital, roubando os ativos digitais.

O CEO disse que foram roubadas apenas unidades de ether até o momento. Apesar dos temores de usuários, Zhou disse que as operações da Bybit continuam normais: "Por favor, fiquem tranquilos. Todas as outras carteiras digitais estão seguras. Todos os saques estão funcionando normalmente".

"A Bybit é solvente. Mesmo que o valor roubado nesse ataque hacker não seja recuperado, todos os ativos dos clientes contam com reservas, então nós vamos conseguir cobrir essas perdas", disse ainda o executivo. Ainda não há um dado concreto sobre o montante efetivamente roubado pelos criminosos.

Segundo Zhou, os hackers conseguiram enganar a equipe responsável por administrar as carteiras digitais da Bybit. Os funcionários achavam que estavam autorizando uma movimentação rotineira na carteira em decorrência de uma negociação, mas acabaram dando autorização para os criminosos assumirem o controle da carteira.

A investigação do caso agora envolverá uma tentativa de rastrear as movimentações a partir de redes blockchain, mas o processo pode levar tempo e não há garantia de que os fundos serão recuperados. O ataque é um dos maiores do tipo contra uma corretora centralizada de criptomoedas nos últimos anos.

Até o momento, já se sabe que os hackers conseguiram dividir os ethers roubados em mais de uma carteira digital, uma estratégia comum para dificultar o rastreamento dos fundos. As criptomoedas foram divididas em três carteiras e, então, distribuídas para mais de uma dezena nas últimas horas.

A empresa BitMEx Research estima que ao menos 75% de todas as unidades de ether que estavam sob custódia da Bybit foram perdidas com o ataque. Entretanto, a corretora ainda possui cerca de US$ 20 bilhões em outras criptomoedas, incluindo mais de US$ 6 bilhões em unidades de bitcoin.

