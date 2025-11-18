Falha na Cloudflare atinge mercado de criptomoedas e tira sites do ar

A falha global da Cloudflare registrada na manhã desta terça-feira, 18, também atinge o mercado de criptomoedas. Diversos sites importantes para o setor, e até uma das maiores redes blockchain do segmento, estão reportando problemas técnicos e instabilidade.

A Cloudflare ainda não informou detalhes sobre os problemas técnicos, mas disse que já está ciente das falhas e está trabalhando para resolvê-las. A empresa atua na área de segurança digital e na conexão entre usuários e diversos sites ao redor do mundo.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Sites como o X (antigo Twitter), o ChatGPT, o Canva e a Amazon estão entre os afetados pela falha da empresa, com dificuldades de acesso e de atualização de informações. Dados indicam que centenas de sites foram atingidos, e o mercado de criptomoedas não escapou.

A rede blockchain Toncoin, que é usada pelo Telegram, reportou nesta manhã que está passando por um "problema técnico significativo", atrapalhando o seu funcionamento e registro de movimentações e operações de usuários. O Arbiscan, que informa operações na rede Arbitrum, também está foram do ar.

A plataforma DefiLlama, que reúne dados em tempo real do segmento de finanças descentralizadas (DeFi), também está instável, com avisos constantes de "erros internos de servidor" que impossibilitam o acesso ao site. A corretora BitMEX reportou instabilidades semelhantes.

Os problemas com a Cloudflare ocorrem semanas depois da instabilidade com a AWS, serviço de computação e armazenamento em nuvem oferecido pela Amazon. Na época, o mercado de criptomoedas também foi atingido, com as plataformas de negociação da Coinbase e da Robinhood entre as afetadas.

Até o momento, as principais corretoras do mercado cripto não reportaram falhas significativas nas suas operações, indicando que provavelmente não usam a Cloudflare ou que a empresa não é a principal fornecedora de serviços de segurança digital para suas operações.

A instabilidade generalizada na internet nesta terça-feira também ocorre em meio a um cenário adverso e de forte queda no mercado de criptomoedas nos últimos dias. O setor opera atualmente no menor nível desde abril deste ano, mas a queda da Cloudflare não parece ter afetado negativamente os preços até o momento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok