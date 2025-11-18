Presidente de El Salvador anuncia compra de US$ 100 milhões em bitcoin após queda do ativo

O presidente de El Salvador Nayib Bukele anunciou na última segunda-feira, 17, que o país investiu mais US$ 100 milhões no bitcoin em meio à forte queda do ativo. Ao todo, a nação comprou mais de 1 mil unidades da criptomoeda, mesmo com a desvalorização intensa nos últimos dias.

Com a nova compra, o país chega agora a quase 7,5 mil unidades da criptomoeda, que é usada como uma reserva de valor pelo governo. Bukele adotou uma estratégia de comprar 1 unidade do ativo por dia, mas a nova compra anunciada foi muito além dessa meta.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

O movimento indica que o governo de El Salvador enxergou a forte queda do bitcoin como uma boa oportunidade de compra. O ativo caiu para um valor abaixo dos US$ 100 mil pela primeira vez em meses, e chegou a ficar abaixo dos US$ 90 mil na madrugada desta terça-feira, 18.

Enquanto alguns investidores veem o movimento com apreensão, outros enxergam uma oportunidade de comprar a criptomoeda com um preço vantajoso, ampliando lucros potenciais. Essa também parece ter sido a visão de El Salvador, que realizou um investimento expressivo.

Apesar disso, a decisão do país não parece ter influenciado muitos investidores. O bitcoin manteve a trajetória de queda mesmo após o anúncio, que poderia ter retomado algum otimismo entre investidores e ajudado na recuperação do preço do ativo. Até o momento, isso não se concretizou.

El Salvador está comprando bitcoins?

Ao mesmo tempo, há quem duvide da própria compra por El Salvador. O país firmou um acordo de empréstimo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) em 2024 que, em teoria, proibiria novas compras da criptomoeda pelo país. Desde então, as duas partes travam uma guerra de narrativas.

De um lado, Bukele e seu governo afirmam que seguem investindo no bitcoin e apostando no potencial da criptomoeda como uma reserva de valor. Do outro, o FMI apresentou declarações do próprio país que indicariam que as compras pararam no início deste ano.

Segundo o órgão internacional, as divulgações de El Salvador sobre aquisições de novas unidades da criptomoeda seriam resultado de transferências de bitcoin espalhados em diversas carteiras para uma única carteira centralizada do governo.

Ou seja, o país não estaria comprando novas unidades, apenas centralizando os ativos. Com isso, a própria aquisição realizada na segunda-feira pode ter sido uma operação desse tipo. Do contrário, El Salvador pode ter colocado o acordo com o FMI em risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok