Falha na AWS impacta mais de 500 sites no mundo, como Duolingo e Canva; veja os principais afetados

A Amazon Web Services (AWS) enfrenta uma interrupção em larga escala nesta segunda-feira, 20, o que afeta o funcionamento de diversas plataformas digitais ao redor do mundo, como a própria Amazon, o Roblox, Perplexity, entre outros. Segundo a AWS, mais de 500 aplicativos e sites estão apresentando problemas.

O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s.

Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 5h44.

Confira os sites e aplicativos que estão instáveis hoje, segundo relatos dos usuários: