Falha na AWS impacta mais de 500 sites no mundo, como Duolingo e Canva; veja os principais afetados

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07h27.

A Amazon Web Services (AWS) enfrenta uma interrupção em larga escala nesta segunda-feira, 20, o que afeta o funcionamento de diversas plataformas digitais ao redor do mundo, como a própria Amazon, o Roblox, Perplexity, entre outros. Segundo a AWS, mais de 500 aplicativos e sites estão apresentando problemas.

O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s.

Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 5h44.

Confira os sites e aplicativos que estão instáveis hoje, segundo relatos dos usuários:

  1. Snapchat
  2. Perplexity
  3. Duolingo
  4. Reddit
  5. Roblox
  6. Fortnite
  7. Hotmart
  8. Canva
  9. Epic Games
  10. Amazon
  11. Amazon Prime Video
  12. Alexa
  13. Steam
  14. Clash Royale
  15. Wellhub
  16. Steam
  17. Ubisoft
  18. Slack
  19. Mercado Livre
  20. HBO
  21. Disney+
  22. Cloudflare
  23. Among Us

