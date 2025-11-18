Tecnologia

A internet caiu? Mais de 500 sites ligados à Cloudflare ficam instáveis nesta terça

Diversos sites estão fora do ar, como o X (antigo Twitter), ChatGPT e Canva

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09h23.

Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 09h34.

Mais de 500 serviços da Cloudflare apresentaram uma falha generalizada na manhã desta terça-feira, 18.

O X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva e entre centenas de outros sites desde as 9h. O próprio Downetector, site utilizado para verificar falhas em outros programas, também caiu.

A Cloudflare é um sistema de segurança utilizado por diversos desenvolvedores para evitar ataques hackers.

Em nota, a empresa afirmou estar ciente dos problemas e informou que trabalha para entender o impacto e mitigar os problemas.

Leia a nota da Cloudflare na íntegra

"Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros 500 generalizados, além de falhas no Cloudflare Dashboard e na API.

A empresa trabalha para entender totalmente o impacto e mitigar o problema. Novas atualizações serão divulgadas em breve."

