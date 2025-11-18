A internet caiu? Mais de 500 sites ligados à Cloudflare ficam instáveis nesta terça

Mais de 500 serviços da Cloudflare apresentaram uma falha generalizada na manhã desta terça-feira, 18.

O X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva e entre centenas de outros sites desde as 9h. O próprio Downetector, site utilizado para verificar falhas em outros programas, também caiu.

A Cloudflare é um sistema de segurança utilizado por diversos desenvolvedores para evitar ataques hackers.

Em nota, a empresa afirmou estar ciente dos problemas e informou que trabalha para entender o impacto e mitigar os problemas.

Leia a nota da Cloudflare na íntegra

"Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros 500 generalizados, além de falhas no Cloudflare Dashboard e na API.

A empresa trabalha para entender totalmente o impacto e mitigar o problema. Novas atualizações serão divulgadas em breve."