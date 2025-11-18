Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin despenca abaixo de US$ 90 mil: é o fim do mercado de alta?

Especialistas revelam perspectivas para o preço da maior criptomoeda do mundo após quedas expressivas nas últimas semanas

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10h44.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Nesta terça-feira, 18, o bitcoin e as principais criptomoedas seguem em queda. A maior criptomoeda do mundo chegou a cair abaixo de US$ 90 mil durante a madrugada, aprofundando ainda mais o movimento negativo que tem agido com expressividade nos últimos dias.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.313, com queda de 2,9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No mesmo período, a criptomoeda chegou à cotação de US$ 89.300. Apenas nos últimos sete dias, a queda acumulada ultrapassa os 12%.

  • INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

Por que o bitcoin está caindo?

"O mercado de criptoativos inicia a semana pressionado, com o bitcoin chegando a negociar abaixo de US$ 90 mil durante a madrugada. Não houve gatilho macro específico, com o movimento refletindo ajuste de posições e realização de lucros, em momento que cripto vem operando descolado de outras classes de ativos", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Do lado dos fluxos, o balanço segue desfavorável. Desde meados de julho, investidores de longo prazo distribuíram cerca de 1 milhão de BTCs, enquanto os ETFs intensificaram resgates em novembro, somando mais de US$ 4 bilhões entre bitcoin e ether. A compressão dos prêmios das treasury companies também reduz a capacidade de compras adicionais", acrescentou.

"Ainda assim, a tese de médio e longo prazo permanece intacta, com regulação avançando e métricas de adoção e uso crescendo. Pode levar algumas semanas para os fluxos se reequilibrarem, como em episódios anteriores, mas os níveis atuais já parecem mais atrativos. Até lá, faz sentido priorizar ativos de maior qualidade e liquidez", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativosFinanças

Mais de Future of Money

Brasil investe R$ 12,7 milhões em semana de forte saída para fundos de cripto

Queda do bitcoin mostra 'comportamento irracional' de investidores, diz gestor

Queda de 25% do bitcoin foi 'correção' e tendência ainda é de alta, diz gestora

CVM manda 24 corretoras de criptomoedas suspenderem operações após irregularidades

Mais na Exame

Brasil

Uber e 99 voltarão com serviço de moto em SP a partir de 11 de dezembro

Tecnologia

Cloudflare diz que já identificou falha; sites podem demorar para voltar

Marketing

Uber Moto traz Xamã e Carreta Furacão para falar do 'corre' urbano

Mercados

Morgan Stanley vê Ibovespa aos 200 mil pontos no ano que vem