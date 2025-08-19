ETFs de Ethereum já são donos de 5% de todas as unidades da criptomoeda

Os ETFs de ether chegaram recentemente a um marco importante: ultrapassaram pela primeira vez a marca de 5% de todas as unidades da criptomoeda sob custódia. Na prática, isso significa que os fundos têm um peso cada vez maior no ecossistema da Ethereum.

Dados do site The Block indicam que os ETFs da criptomoeda somam 6,3 milhões de unidades, o que é equivalente a 5,1% de todas as unidades do ativo disponíveis no mercado. O montante é avaliado em US$ 26,7 bilhões, considerando a cotação atual da criptomoeda.

Na semana passada, os ETFs de ether tiveram um dos melhores desempenhos desde a estreia, em julho de 2024. Os fundos registraram uma sequência de 8 dias consecutivos de saldo positivo de investimentos. Entretanto, a sequência acabou sendo interrompida na última sexta-feira, 15.

Já na segunda-feira, 18, os ETFs tiveram um saldo negativo de US$ 196,6 milhões, o segundo maior desde a estreia dos fundos. Mesmo com as saídas, os produtos conseguiram superar a marca de 5% das unidades da criptomoeda sob custódia.

Os ETFs têm uma dinâmica de investimentos diretos no ether a partir dos investimentos recebidos. Isso significa que os aportes são usados para realizar compras da criptomoeda, que então passam a ficar sob a custódia e controle dos fundos. Se os saques superam os aportes, há uma venda proporcional de unidades do ativo.

Os fundos de investimento na criptomoeda demoraram meses até ganhar tração e atrair investimentos mais expressivos. Entretanto, a categoria entrou em uma expansão acelerada a partir do segundo trimestre, ajudando na forte alta do ether desde então.

Além dos ETFs, empresas também começaram a comprar unidades da criptomoeda para criar reservas corporativas. Atualmente, as companhias detêm mais de 2% de toda a oferta do ativo. Combinados, os ETFs e as empresas ajudam a criar uma nova demanda pelo ativo.

O movimento também reduz a oferta em circulação da criptomoeda. Por isso, os dois movimentos acabam impulsionando o preço do ether, que chegou a rondar um novo recorde de preço na semana passada.

