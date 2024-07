ETFs de Ethereum estreiam nas bolsas dos EUA, com mercado de olho em investimentos

Os primeiros ETFs de ether dos Estados Unidos estrearam nas bolsas do país nesta terça-feira, 23, marcando uma possível nova fase na adoção da criptomoeda da rede Ethereum por investidores institucionais. Agora, a atenção do mercado está voltada para o desempenho desses fundos no primeiro dia de negociação, incluindo os dados de aportes.

A estreia ocorre após a SEC autorizar na última segunda-feira, 22, o lançamento dos fundos negociados em bolsa. A aprovação dos pedidos ocorreu em 23 de maio, mas o regulador demorou quase dois meses para liberar a estreia dos ETFs.

A expectativa dos analistas da Bloomberg Eric Balchunas e James Seyffart é que os ETFs de ether vão atrair entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões no primeiro ano de negociação, liderados pelos ETFs da BlackRock e da Fidelity. Ao todo, são nove fundos, contando os dois que foram convertidos em ETFs pela empresa Grayscale.

Até o momento, Balchunas aponta que o desempenho do grupo de fundos é "muito maior" que o esperado para um dia normal de negociação de ETFs, chegando a US$ 112 milhões de volume negociado nos primeiros minutos desde a estreia. O volume é metade do observado na estreia dos ETFs de bitcoin, mas mesmo um dado 50% menor superaria as expectativas, segundo o analista.

Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que "os ETFs de bitcoin lançados em janeiro foram um sucesso, batendo diversos recordes de captação, cuja forte demanda foi um fator fundamental na valorização de mais de 45% do bitcoin desde então".

"Esperamos que os fluxos para os ETFs de ether sejam mais modestos, alcançando até US$ 4,5 bilhões no primeiro semestre de negociação, mas também devem exercer papel importante na precificação do ativo. Isso se deve a dinâmica de relativa baixa oferta líquida de ethers em corretoras, tornando seu preço mais sensível a um aumento na demanda", diz.

