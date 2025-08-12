Future of Money

Ethereum dispara e novo recorde entra no radar após ETFs atraírem US$ 1 bilhão pela 1ª vez

Segunda maior criptomoeda do mercado é destaque positivo nas últimas semanas, apresentando forte valorização

Ethereum: criptomoeda pode bater novo recorde (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h47.

O ether se transformou em uma das criptomoedas de maior destaque do mercado nas últimas semanas, e dados recentes indicam que a valorização do ativo deve continuar. Na última segunda-feira, 11, os ETFs de Ethereum atraíram US$ 1 bilhão em investimentos pela primeira vez.

Lançados em julho de 2024, os ETFs da criptomoeda tiveram uma dificuldade inicial para atrair investidores e ganhar espaço no mercado. Entretanto, essa tendência se reverteu desde junho, e os fundos têm registrado um fluxo de aportes cada vez maior, culminando no novo marco.

Dados da empresa SoSoValue indicam que os ETFs de ether atraíram US$ 1,02 bilhão em investimentos na última segunda-feira. O principal destaque foi o ETF da BlackRock, que somou US$ 639 milhões em aportes, seguido pelo da Fidelity, com US$ 277 milhões.

Foi a primeira vez que o grupo de ETFs conseguiu superar o marco, na esteira de uma sequência de dias positivos, em que os aportes foram expressivos e superaram com folga os saques. O movimento nos fundos tem ajudado a impulsionar o preço da criptomoeda.

Desde maio, o grupo acumula mais de US$ 10 bilhões em aportes. Outro dado que chamou a atenção do mercado é o volume expressivo negociado no segmento de derivativos. Os contratos futuros envolvendo o preço do ether rondam os US$ 60 bilhões atualmente.

Ether vai ter novo recorde?

Analistas afirmam que os dados corroboram a tendência de alta da criptomoeda e o grande interesse entre investidores. Na primeira semana de agosto, o ativo conseguiu superar os US$ 4 mil pela primeira vez desde dezembro e já opera na casa dos US$ 4,4 mil, segundo o CoinGecko.

No acumulado das últimas 24 horas, o ativo apresenta uma alta de 4,2%. Já nos últimos sete dias, os ganhos são ainda maiores, de 25,9%.

Com o bom desempenho, especialistas não descartam a possibilidade do ether firmar um novo recorde histórico, superando a máxima de preço anterior de US$ 4,8 mil. Porém, o ativo ainda precisará manter a tendência de valorização por mais tempo para chegar à marca.

A avaliação no mercado é que o ether tem sido beneficiado por novas fontes de demanda. A principal é o crescimento acelerado de reservas corporativas da criptomoeda. Além disso, o ativo tem conseguido atrair mais investidores institucionais e tradicionais, exatamente por meio dos ETFs.

