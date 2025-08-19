Ciclo de alta das criptomoedas apenas começou e vai durar até 2027, diz gestora

Criptomoedas: gestora projeta alta até 2027 (Reprodução/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16h01.
O Bernstein divulgou um novo relatório nesta terça-feira, 19, em que afirma que o atual ciclo de alta das criptomoedas vai se estender até 2027. Com US$ 725 bilhões em ativos sob gestão, a gestora afirma que a valorização do setor será "longa e exaustiva", mesmo com momentos pontuais de queda ou lateralidade.
A gestora afirma que o avanço regulatório nos Estados Unidos e uma adoção institucional crescente devem levar o mercado cripto a um novo patamar, com reflexo direto no preço dos ativos digitais. Nesse cenário, a tendência é que o segmento tenha uma alta expressiva.
"O governo do presidente Donald Trump entrou em uma missão essencial de transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas", destacou o Bernstein. O resultado deverá ser um arcabouço regulatório favorável, impulsionando a adoção institucional.
No relatório, o Bernstein também afirmou que o bitcoin deve atingir um patamar de preço entre US$ 150 mil e US$ 200 mil ainda no ano de 2026. Em relação ao mercado cripto como um estudo, a gestora espera uma alta ao longo do próximo ano e um pico potencial em 2027.
A avaliação da gestora é que esse ciclo de alta deve ir além do bitcoin, do ether e da Solana, atingindo também criptomodas menores. Um dos segmentos que deve ganhar destaque nos próximos meses é o de tokens de projetos de finanças descentralizadas (DeFi, em inglês).
A nova perspectiva do ciclo de alta do setor fez a gestora atualizar as suas projeções para as ações das empresas Coinbase, Robinhood e Circle, avaliando que elas estarão entre as mais beneficiadas pela disparada no preço das criptomoedas ao longo dos próximos dois anos.
No caso da Robinhood, o preço-alvo para as ações foi elevado de US$ 105 para US$ 160. Já a Coinbase teve uma alta para US$ 510. A projeção para a Circle foi mantida em US$ 230, mas a gestora também enxerga um cenário mais favorável para a empresa, que realizou seu IPO neste ano.
O Bernstein ressaltou que a Robinhood tem se transformado em um canal de investimentos institucionais no mercado, enquanto a Coinbase caminha para ser a "AWS de cripto", fornecendo infraestrutura para empresas tradicionais interessadas no setor.
