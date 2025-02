ETFs de bitcoin perdem mais de US$ 1 bilhão em investimentos e batem recorde negativo

Os ETFs de bitcoin nos Estados Unidos tiveram na última terça-feira, 25, a maior saída diária de investimentos desde a estreia desses produtos, em janeiro de 2024. O movimento dos investidores ocorreu em meio a uma forte queda do ativo e de outras criptomoedas desde a noite da última segunda-feira, 24.

Dados da plataforma SoSoValue indicam que os ETFs da criptomoeda somaram perdas de US$ 1,01 bilhão ao longo da terça-feira, batendo recordes anteriores de saques diários. As perdas ocorreram em 10 dos 12 fundos atualmente disponíveis no mercado, incluindo os maiores.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O ETF de bitcoin da Fidelity teve as maiores perdas do dia, acumulando um saldo negativo de US$ 344 milhões. O segundo lugar ficou com o fundo da BlackRock, que é o maior do segmente e teve um fluxo negativo de US$ 164,3 milhões. Já o ETF da Valkyrie perdeu US$ 100 milhões.

Completam a lista de cinco maiores perdas os ETFs da Bitwise e da Grayscale, com saques diários de US$ 88 milhões e US$ 85 milhões, respectivamente. O fundo da gestora Ark Invest ainda não compartilhou o saldo do dia, mas, considerando o cenário dos seus pares, também deve ter terminado no negativo.

O recorde anterior de saques nos ETFs de bitcoin foi registrado em 19 de dezembro, quando os produtos perderam US$ 671 milhões em investimento. Naquele dia, analistas atribuíram o movimento a uma correção de preços da criptomoeda após bater um recorde de US$ 108 mil.

O cenário desta vez foi diferente. As saídas foram registradas em meio a uma forte queda do ativo, que bateu o menor preço de 2025 e é negociado abaixo dos US$ 90 mil pela primeira vez desde novembro de 2024. A queda se disseminou pelo mercado cripto, com fortes perdas.

O grupo de ETFs de bitcoin já vinha de uma semana adversa. No acumulado dos últimos seis dias de negociação, eles perderam mais de US$ 2 bilhões em investimentos, mas as perdas tiveram um salto no início desta semana, dobrando de tamanho em poucas horas.

Apesar do cenário negativo da criptomoeda, analistas afirmaram à EXAME que o movimento de queda observado tende a ser de curto prazo, com um cenário favorável no médio e longo prazos. Se isso se concretizar, os ETFs podem recuperar parte das perdas nos próximos meses.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok