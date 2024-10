ETFs de bitcoin atraem R$ 5 bilhões em 1 dia e impulsionam criptomoeda

Os ETFs de bitcoin nos Estados Unidos tiveram na última terça-feira, 29, o terceiro melhor dia de negociação desde a sua estreia nas bolsas do país em janeiro deste ano. Ao todo, os fundos atraíram US$ 870 milhões em investimentos, cerca de R$ 5 bilhões, na cotação atual, ajudando a impulsionar a criptomoeda.

O destaque do dia foi o ETF da BlackRock, que teve um saldo positivo de US$ 629 milhões, segundo dados da plataforma SoSoValue. O segundo lugar ficou com o fundo da Fidelity, que atraiu US$ 133 milhões, seguido do ETF da Bitwise, com US$ 52 milhões.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Outro dado que chamou a atenção do mercado foi o de volume total negociado. Os ETFs de bitcoin tiveram na última terça-feira uma negociação total de US$ 4,75 bilhões, o maior valor registrado pelo grupo desde março, quando o bitcoin bateu seu último recorde de preço.

O ETF da BlackRock movimentou, sozinho, US$ 3,3 bilhões, reforçando sua posição como o líder da categoria. E, assim como no mês de março, o bom desempenho dos fundos também acabou impulsionando a criptomoeda, que superou o patamar de US$ 70 mil pela primeira vez em quatro meses.



O mundo cripto muda a todo momento. Assine gratuitamente a newsletter do Future of Money e não perca nenhuma oportunidade!

Ainda na última terça-feira, o bitcoin chegou a rondar o seu último recorde de preço, de US$ 73,9 mil, mas não conseguiu superar a cifra. Entretanto, investidores e analistas acreditam que um novo recorde de preço deverá ser atingido em breve, provavelmente antes das eleições dos Estados Unidos.

Os aportes significativos atraídos pelos ETFs acabam gerando uma maior pressão de compra em torno da criptomoeda, já que os valores aportados são usados pela gestora para adquirir quantias correspondentes do ativo no mercado à vista. Por isso, eles contribuem para a valorização do preço.

Alta vai continuar?

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, acredita que os fundos poderão registrar números ainda maiores nos próximos dias devido ao "FOMO", uma sigla que resume o medo dos investidores de ficarem de fora de boas oportunidades de investimento e momentos de valorização de ativos.

"Devido à disparada no preço [do bitcoin] nos últimos dias, eu acredito que o mais provável é termos aportes ainda maiores nesta semana", comentou. Ele destacou, ainda, que os ETFs costumam ter volumes elevados em momentos de queda do ativo, e não de alta como agora, destacando a relevância desse desempenho.