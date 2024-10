Investidores esperam que bitcoin chegue a US$ 80 mil antes das eleições nos EUA

Os investidores do bitcoin esperam que a criptomoeda não apenas conseguirá atingir um novo recorde de preço, mas também que isso ocorrerá antes das eleições nos Estados Unidos na próxima terça-feira, 5. É o que apontam os dados de negociação da criptomoeda nos mercados futuros.

A corretora descentralizada de derivativos Derive também compartilhou com o site CoinDesk qual é o patamar de preço que tem atraído mais investidores: os US$ 80 mil. Dados de negociação de contratos de preços futuros indicam que esse é o preço que mais tem recebido aportes nos últimos dias.

No momento, o bitcoin opera em um patamar de preço acima dos US$ 70 mil, em um forte movimento de alta. A criptomoeda está no maior nível registrado em mais de quatro meses, mas ainda não chegou ao seu último recorde de preço, de US$ 73,9 mil, registrado em março deste ano.

Para os investidores, porém, esse preço deverá ser superado em breve. A Derive afirma que "o domínio esmagador das opções de compra vendidas sugere uma cobrança estratégica de prêmios pelos investidores, enquanto o foco em torno dos US$ 80 mil destaca um potencial ponto crucial para o bitcoin".

A corretora informou ainda que, nas últimas 24 horas, 47% de todas as opções vendidas era do tipo call, aquelas que apresentam um patamar de preço superior ao do ativo no mercado à vista no momento do investimento.

A exchange acredita ainda que muitos investidores estão se aproveitando do momento de alta volatilidade no mercado para obter bons investimentos no mercado de futuros, com condições favoráveis para tentar se antecipar aos próximos movimentos do bitcoin no curto prazo.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Bitcoin e eleições nos EUA

Os dados indicam que a volatilidade de curto prazo da criptomoeda já superou a volatilidade de longo prazo, reforçando que o mercado segue atento aos desdobramentos das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que serão disputadas por Kamala Harris e Donald Trump.

A visão de investidores e de alguns analistas é a de que uma vitória de Trump seria mais benéfica para o bitcoin e outras criptomoedas, já que o ex-presidente tem apresentado uma postura mais favorável ao segmento. O crescimento das chances de vitória do política animaram investidores nos últimos dias.

Para a Derive, "há uma chance em três de que o bitcoin terá um forte movimento de preço no dia da eleição, na casa dos 10%, e em um cenário mais volátil isso pode chegar a 20%. Provavelmente teremos muitos movimentos de preço ligados ao resultado da eleição".