Brasileiro que apostou contra bitcoin investe no ativo: 'Melhor ganhar dinheiro do que estar certo'

O gestor Pedro Cerize, sócio-fundador da Skopos Investimentos, chamou a atenção do mercado cripto em junho deste ano depois de apostar pelo X, antigo Twitter, que o Ibovespa teria uma valorização maior que o bitcoin nos próximos dois anos. Nesta semana, porém, ele revelou uma mudança de opinião sobre o ativo, investindo na criptomoeda.

Na última segunda-feira, 28, Cerize comentou que investiu na criptomoeda antes do seu mais recente movimento de alta. Apenas com os lucros pela valorização do bitcoin, ele teria obtido o dobro do valor que precisará pagar caso perca a aposta, de R$ 100 mil depositados no CDI por cada apostador.

Após a revelação, o gestor comentou que "no mercado seu objetivo não é ter razão, é ganhar dinheiro. E mais, dinheiro não é um fim, mas um meio. A única coisa que dinheiro pode comprar é liberdade. Mas se você se tornar escravo do dinheiro, você já perdeu, ganhando ou perdendo".

Ele comentou ainda que é "melhor ganhar dinheiro que ter razão" ao justificar o seu investimento no bitcoin. Cerize compartilhou ainda outra publicação sua, feita em 7 de outubro, em que afirmava que a criptomoeda estaria próxima de outro forte movimento de valorização.

A aposta do gestor gerou inclusive uma conta no X que acompanhava diariamente o desempenho do bitcoin e do Ibovespa. No acumulado desde que a aposta começou, o índice da bolsa de valores acumula alta de 6,6%, enquanto a criptomoeda valorizou mais de 27%.

Nova alta do bitcoin

A disparada recente da criptomoeda aproximou o ativo do seu último recorde de preço, de US$ 73,9 mil, atingido em março deste ano. Especialistas e investidores acreditam que o ativo atingirá um novo recorde nos próximos dias, potencialmente antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O recorde leva em conta a relação entre o bitcoin e o dólar. Mas a cotação do ativo em real já atingiu um novo recorde. Na última terça-feira, 29, o bitcoin chegou a valer mais de R$ 415 mil pela primeira vez na história, refletindo tanto sua valorização quanto a perda de valor do real em relação ao dólar.