ETFs de bitcoin: gestoras se preparam para aprovação e estreia "na manhã seguinte"

Enquanto o mercado aguarda ansiosamente uma possível aprovação de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos, as gestoras que estão com solicitações em análise pela SEC já estão se preparando para iniciarem a negociação de participações nesses fundos negociados em bolsa na "manhã seguinte" à aprovação.

Foi o que afirmou uma fonte ao site The Block, ligada a uma das gestoras com solicitação em aberto. A expectativa do mercado é que a SEC aprove os pedidos até o dia 10 de janeiro. Apesar de alguns esperarem uma liberação ainda nesta sexta-feira, 5, analistas da Bloomberg apontam que o mais provável é que ela ocorra na próxima semana.

Seguindo o rito processual da SEC, as gestoras já apresentaram seus pedidos com as devidas alterações demandadas pelo regulador em reuniões nas últimas semanas. Os formulários, do tipo 19b-4, serão agora avaliados novamente pela autarquia.

Além disso, gestoras importantes como a BlackRock — a maior do mundo — e a Fidelity já submeteram à SEC os formulários do tipo S-1, que detalha aspectos do funcionamento dos ETFs de bitcoin, incluindo taxas e os chamados participantes autorizados, que ajudam na operação.

Aprovação da SEC

Para que os ETFs possam ser lançados no mercado, a SEC precisa aprovar tanto o formulário 19b-4 quanto o S-1. Enquanto isso, as gestoras já estão se preparando para estrear os fundos nas bolsas de valores o mais rápido possível. Com isso, a tendência é que o mercado precise esperar pouco para a estreia.

Apesar da aprovação ser o cenário mais provável na visão do mercado no momento, ainda há chances de que a SEC rejeite os pedidos de ETFs de bitcoin. A possibilidade, levantada pela Matrixport em um relatório nesta semana, foi o suficiente para gerar uma forte queda no preço do bitcoin.

Mesmo assim, o otimismo segue forte entre investidores. Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, afirmou que a SEC concluiu na última quinta-feira, 4, as reuniões com as gestoras referentes às adequações necessárias nos pedidos. Por isso, ele afirma que a aprovação "está mais próxima do que nunca".

