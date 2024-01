Após dias seguidos de altas, mercado cripto tem forte queda; bitcoin cai mais de 6%

O mercado de criptomoedas opera em forte queda nesta quarta-feira, 3, revertendo um movimento de alta registrado nos dias anteriores e que levaram o bitcoin a atingir o maior preço desde abril de 2022, na casa dos US$ 45 mil. Dados da plataforma CoinGecko apontam que, agora, o preço do bitcoin acumula queda de 6,6% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 42,5 mil.

Para João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, "o recente caos no mercado pode ser atribuído a um relatório divulgado hoje pela Matrixport". Para a casa de análise, os pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin ainda "estão distantes" dos padrões exigidos pela SEC para aprovação, o que pode levar na rejeição das solicitações. Nesse cenário, a empresa projeta que o bitcoin poderia cair cerca de 20%, para um preço entre US$ 36 mil e US$ 38 mil.

"O documento apresenta uma análise fundamentada em especulações sobre as questões de compliance e as nuances políticas atuais e, baseando-se nesses fatores, projeta que os ETFs de bitcoin à vista provavelmente serão rejeitados pela SEC em janeiro", explica Galhardo.

O analista ressalta que "diversos veículos de comunicação renomados, como TheBlock e LiveSquack, começaram a circular a notícia de que a "SEC irá rejeitar os ETFs de bitcoin". Esse anúncio provocou pressão vendedora no mercado, que vinha de uma sequência de dias positivos e apresentava altos níveis de alavancagem".

Ele comenta ainda que "a consequência imediata foi um efeito cascata devastador, resultando na liquidação de mais de US$ 500 milhões em contratos em menos de uma hora". Entretanto, Galhardo pontua que o relatório tem um caráter mais especulativo, com pouca fundamentação, e que a aprovação dos ETFs ainda é o cenário mais provável.

Eric Balchunas, especialista em ETFs da Bloomberg, afirmou que "não ouvimos nada que indicasse algo além da aprovação [dos ETFs], mas quero dar o benefício da dúvida [à Matrixport], então estou perguntando se eles têm alguma fonte ou se é apenas especulação".

Entretanto, o relatório da Matrixport acabou assustando muitos investidores e levando ao fluxo de venda. A projeção de aprovação dos ETFs beneficiou não apenas o bitcoin nos últimos dias, mas o mercado como um todo. Por isso, a queda é generalizada: a capitalização total do mercado cripto recua 6,3% nas últimas 24 horas.

Outros ativos, que subiram mais que o bitcoin nos últimos dias, perdem ainda mais: o ethe registra queda de 7,3%, a US$ 2,2 mil, enquanto a Solana cai 12,8% e o XRP, 12,6%.

