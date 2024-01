BlackRock, Fidelity e outras gestoras revelam parceiras em ETFs de bitcoin

Diversas gestoras revelaram nos últimos dias quais serão os seus "participantes autorizados" caso seus pedidos de lançamento de ETFs de bitcoin sejam aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Até o momento, as empresas Jane Street, JPMorgan e Cantor Fitzgerald são as mais citadas.

Os documentos, que envolvem informações adicionais enviadas à SEC como parte do processo de análise dos pedidos, são mais detalhes sobre as operações dos ETFs. Os participantes autorizados possuem um papel importante no funcionamento do fundo, atuando como intermediários na saída e entrada de dinheiro no ETF para a compra de ativos.

No caso dos ETFs de bitcoin, os participantes autorizados deverão ser responsáveis por gerenciar o fluxo de capital necessário para adquirir as unidades da criptomoeda, podendo também criar novas ações de participação no fundo. Por sua vez, as criptomoedas ficarão sob custódia de outro intermediário, com a corretora Coinbase sendo a favorita entre os 13 pedidos atualmente em análise.

As informações divulgadas até o momento indicam que a Jane Street Capital foi escolhida como participante autorizado pelas gestoras BlackRock, Fidelity, WisdomTree e Valkyrie.

A empresa é conhecida no mundo cripto por ser onde Sam Bankman-Fried começou sua carreira antes de criar sua exchange própria, a FTX, que acabaria falindo anos depois e levando à prisão e condenação do executivo.

Além da Jane Street, o JPMorgan - maior banco do mundo - também foi apontado como um dos participantes autorizados do ETF de bitcoin da BlakcRock. Já no caso da Valkyrie, a Cantor Fitzgerald - grupo financeiro especializado em patrimônio institucional- também foi escolhida.

As revelações em torno dos participantes autorizados ocorrem dias antes da esperada aprovação de diversos pedidos de ETFs pela SEC. A expectativa atual é que as solicitações possam ser aprovadas ainda nesta semana, ou então até o dia 10 de janeiro.

