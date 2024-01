Bitcoin volta a subir e supera US$ 43 mil com alívio de temores sobre ETFs

O bitcoin se recupera nesta quinta-feira, 4, de parte das perdas registradas na véspera, com um alívio dos temores entre investidores sobre uma possível rejeição dos pedidos de lançamento de ETFs de preço à vista do ativo nos Estados Unidos. Com isso, o mercado de criptomoedas como um todo também opera em alta.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, o bitcoin opera em alta de 2,5% no acumulado das últimas 24 horas, cotado a US$ 43,3 mil. O valor é inferior ao recorde de terça-feira, quando superou os US$ 45 mil, mas mostra a recuperação nas últimas horas em relação à queda de mais de 6%. Já o mercado cripto como um tudo sobe 2% no mesmo período.

A queda do bitcoin - que acabou puxando todo o mercado de criptomoedas para baixo - foi desencadeada por um relatório divulgado pela empresa de análise Matrixport. Nele, um analista afirmou que os pedidos de ETFs do ativo ainda estavam incompletos e provavelmente seriam rejeitados pela SEC em janeiro.

O documento foi na direção contrária da maioria das previsões de outros analistas e especialistas. Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, reiterou que, no momento, a empresa vê a aprovação como o cenário mais provável. Além disso, a SEC manteve reuniões com solicitantes e teria sinalizado uma possível aprovação até o fim desta semana.

Entretanto, a possibilidade acabou amedrontando investidores em meio a um mercado com alta alavancagem, resultando em uma forte liquidação de derivativos ao longo da quarta-feira. Em menos de duas horas, cerca de US$ 500 milhões (quase R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) em posições tomadas por investidores em corretoras de derivativos de criptomoedas foram liquidados.

ETF de bitcoin

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que "após o evento de ontem, responsável por liquidar centenas de milhões de dólares em posições alavancadas, o mercado parece ter se estabilizado. Além da cascata de liquidações, as taxas de funding para contratos futuros retornaram aos seus níveis normais".

"Taxas de funding mais baixas são benéficas para a saúde do mercado, equilibrando compradores e vendedores enquanto reduzem a volatilidade, promovendo um ambiente de negociação estável. Adicionalmente, minimizam os custos de manutenção de posições alavancadas, incentivando uma abordagem mais estratégica e menos especulativa entre os investidores", destaca.

Na visão do analista, "este ajuste do mercado acaba trazendo uma perspectiva otimista para o futuro próximo, já que cria condições para altas mais saudáveis e sólidas, potencialmente pavimentando o caminho para movimentos de preço mais sustentáveis".

Agora, o mercado segue atento a novidades em torno dos pedidos de ETFs de bitcoin. A expectativa atual segue sendo de uma aprovação até o dia 10 de janeiro, com diversas gestoras com solicitações em análise divulgando novidades sobre seus pedidos nos últimos dias.

