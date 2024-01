Solana supera Ethereum em usuários e volume de transações: popularidade vai durar?

A Solana atingiu no início desta semana um marco importante: o blockchain superou a Ethereum e se tornou a maior rede do mercado em volume transacionado nos últimos sete dias, somando US$ 103 bilhões contra US$ 90,7 bilhões da Ethereum. O marco foi mais uma conquista em um movimento de crescimento e expansão do projeto. Mas ele vai continuar?

À EXAME, João Galhardo, analista da Mynt, plataforma de cripto do BTG Pactual, pontua que é importante, primeiro, entender o que levou a Solana a superar a Ethereum em mais uma métrica. O movimento envolve uma combinação tanto de características estruturais da Solana quanto um ambiente mais favorável para o projeto.

Foi graças a essa combinação que a criptomoeda acumulou em 2023 um crescimento de mais de 800%, um dos melhores desempenhos do mercado, e ainda conseguiu superar o XRP e se tornar a quinta maior moeda digital do mundo em capitalização, com US$ 42 bilhões.

O retorno da Solana

Em 2022, a Solana foi uma das redes mais prejudicadas pela falência da corretora de criptomoedas FTX. O motivo era o intenso apoio do então CEO da exchange, Sam Bankman-Fried, à Solana e sua criptomoeda, inclusive com investimentos. À época, investidores começaram a duvidar do projeto e passaram a temer uma possível contaminação pela falência da corretora.

Com isso, a Solana passou meses perdendo capital, usuários e vendo sua criptomoeda despencar. No entanto, o projeto acabou mostrando sua resiliência, e o impacto da quebra da FTX foi menor que o esperado. Ao mesmo tempo, o blockchain manteve uma característica importante: sua alta capacidade de processamento de transações.

Galhardo comenta que, enquanto a Ethereum valida em média cinco blocos - que reúnem diversas transações na rede - por minuto, a Solana possui uma média para o mesmo período de 140 blocos. Além disso, cada bloco da rede possui dez vezes mais transações que um bloco da Ethereum.

A maior eficiência também permite que a rede tenha taxas para as transações mais baixas que a Ethereum. Mas, sozinha, essa informação não explica toda a expansão recente da Solana. Galhardo explica que, conforme a criptomoeda voltou a se recuperar, usuários começaram a retornar para a rede, atraídos pela sua solidez.

"Ao contrário da Ethereum, cujas taxas de transação aumentaram brutalmente conforme mais gente usava a rede, a Solana seguiu barata e rápida. As pessoas continuaram usando a rede, construindo novos dApps [aplicativos descentralizados] e redescobrindo soluções que estavam lá", explica. O grande salto veio, porém, com o airdrop - distribuição gratuita - do Jito, um criptoativo.

A participação no airdrop demandava o investimento em alguns blockchains, incluindo a Solana. Apesar do volume total bloqueado (TVL) já estar em alta antes do airdrop, a distribuição fez com que ele dobrasse. E, desde então, os usuários que migraram para a rede decidiram permanecer nela.

Com isso, a Solana já é o blockchain líder em endereços ativos - sugerindo que ela também superou a Ethereum em número de usuários, por mais que um usuário possa ter quantos endereços quiser - e em número de transações diárias.

Atualmente, ela compete com a Ethereum para liderar em volume negociado em corretoras descentralizadas, chegando a superá-la em alguns momentos, e se tornou a terceira maior rede em TVL, superando a Avalanche e o Optimism e atrás da Ethereum e da Arbitrum.

Nesse sentido, Galhardo considera que "a eficiência da rede Solana, caracterizada tanto pela sua rapidez quanto pelas suas taxas de transação acessíveis, provavelmente continuará atraindo investidores. Espera-se que isso se traduza em um crescimento contínuo de adoção da rede, tanto no número de usuários ativos quanto em seu TVL ao longo de 2024".

"Ademais, considerando que a rede ainda está em sua fase beta e que estão previstas implementações significativas, como o desenvolvimento do client Firedancer pela Jump, antecipa-se que este crescimento se manterá robusto, por consequência refletindo positivamente na valorização do SOL [criptomoeda rede]", projeta o analista.

