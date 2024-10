Elon Musk faz possível referência à dogecoin e criptomoeda meme dispara mais de 20%

A dogecoin está entre os destaques de alta nesta semana. No acumulado dos últimos sete dias, a criptomoeda meme disparou mais de 25%, ultrapassando inclusive a forte valorização do bitcoin. E a razão por trás desse crescimento já é bastante conhecida por investidores: o bilionário Elon Musk.

A relação Musk e a dogecoin é antiga. O bilionário se tornou o mais famoso defensor do projeto, e também um dos seus principais críticos. Alternando entre elogios e apontamentos de falhas na moeda digital, o dono da Tesla, do X e da SpaceX já gerou diversas disparadas e quedas acentuadas do ativo.

Nos últimos meses, porém, o bilionário tinha se afastado da criptomoeda, deixando de publicar comentários sobre ela nas redes sociais e até afirmando que investidores não deveriam ter o ativo. Mas, nesta semana, ele acabou abandonando essa posição, fazendo várias referências ao projeto.

A primeira ocorreu na semana passada, quando Elon Musk revelou uma proposta que teria enviado a Donald Trump, candidato apoiado por ele nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano. O plano se concentra em reduzir a burocracia do país, que segundo o bilionário estaria limitando o potencial econômico dos EUA.



O que mais chamou a atenção dos investidores, porém, foi a sigla da proposta: D.O.G.E. O nome se refere ao Departamento de Eficiência Governamental (Department of Governmental Efficiency, em inglês), que teria sido proposto por Musk e já citado por Trump em alguns eventos de campanha.

O ex-presidente dos Estados Unidos disse, inclusive, que o bilionário poderia liderar a organização caso ele ganhasse as eleições presidenciais. Já nesta semana, Musk voltou a citar o D.O.G.E e elogiar a proposta durante sua participação em um evento da campanha de Trump no estado da Pensilvânia.

Apesar da proposta não ter nenhuma relação ou referência oficial à criptomoeda, o nome foi o suficiente para investidores tomarem a ideia como uma referência à dogecoin, contribuindo para a forte valorização do ativo desde então.

No vaivém entre Elon Musk e a dogecoin apenas neste ano, o bilionário chegou a chamar o ativo de "a criptomoeda do povo", cogitou incluí-la como uma opção de pagamento para carros da Tesla e foi inocentado em um processo bilionário em que era acusado de ter manipulado os preços do ativo com suas declarações.