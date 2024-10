Worldcoin: criptomoeda dispara mais de 20% após anúncio de mudanças no projeto

A criptomoeda Worldcoin disparou mais de 23% no acumulado dos últimos sete dias, valorizando quase 13% apenas nesta sexta-feira, 18. O movimento ocorreu após a Tools for Humanity, empresa por trás do projeto, anunciar diversas mudanças e novidades, incluindo um novo nome para a iniciativa.

A principal novidade foi a mudança de nome para World. Na prática, o novo nome representa um foco mais amplo do projeto, que abarca a criptomoeda Worldcoin, o blockchain próprio World Chain, a identidade digital World ID e o World App, aplicativo do projeto.

Houve, ainda, mudanças nos Orbs, equipamentos de escaneamento de íris que são a base do projeto, incrementos em aspectos de privacidade e segurança de dados, atualizações do aplicativo e um esquema de "delivery" dos Orbs, buscando facilitar e disseminar o processo de registro de íris.

A Tools for Humanity também pretende expandir a presença da World em mais mercados, incluindo um retorno para o Brasil, ainda sem data divulgada. O conjunto de novidades foi anunciado em um evento que contou com a presença de Alex Blania, CEO da Tools for Humanity, e Sam Altman, cofundador e chairman da companhia e CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.



As mudanças foram detalhadas por Blania em uma entrevista exclusiva à EXAME. Segundo o executivo, o objetivo dele e de Altman é que a World sirva como um projeto para lidar com o crescimento exponencial de conteúdos na internet gerados por inteligência artificial, oferecendo uma "prova de humanidade".

A prova é obtida a partir do escaneamento da íris do usuário por meio do Orb. Em troca, o usuário passa a receber uma quantia mensal da criptomoeda do projeto, a Worldcoin, que pode ser tanto negociada por ele para realização de lucro quanto mantida armazenada no aplicativo do projeto.

Aparentemente, o mercado teve uma reação positiva às novidades. A alta da criptomoeda da World é ainda mais relevante considerando o desempenho ruim do ativo nos últimos meses, chegando inclusive a devolver todos os ganhos que havia acumulado desde a sua estreia no mercado, em 2023.