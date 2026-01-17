SP lança Escola Metaverso com curso gratuito em Web3

A TokenNation, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, anunciou o lançamento da Escola Metaverso SP, iniciativa de educação gratuita voltada à capacitação de jovens e adultos em tecnologias emergentes como Metaverso, Web3, Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). O projeto acontece entre 3 de fevereiro e 15 de abril de 2026, no Centro Cultural de São Paulo (CCSP), com aulas presenciais, vagas limitadas e inscrições abertas ao público.

A proposta é ampliar o acesso da população a conhecimentos que já impactam o mercado de trabalho e a economia digital, mas que ainda permanecem concentrados em ambientes especializados. A iniciativa não exige conhecimento prévio em tecnologia e busca oferecer uma formação prática e acessível, com foco na experimentação e no uso aplicado das ferramentas digitais.

“Por meio de uma abordagem lúdica, criativa e acessível, nossas aulas vão além da lógica de erros e acertos, estimulando o protagonismo dos alunos e utilizando a Web3 e o Metaverso como ferramentas de aprendizado, experimentação e criação no mundo digital”, comenta Flávio Bugão, especialista em tecnologia, Web3 e aplicações práticas da TokenNation. Segundo ele, a oferta gratuita do curso pretende reduzir barreiras de entrada e ampliar oportunidades de capacitação profissional.

Durante dois meses, os participantes terão contato direto com tecnologias imersivas e ferramentas digitais, explorando aplicações práticas de VR, AR e Web3, incluindo experiências imersivas e vivências virtuais de espaços públicos. A formação combina atividades teóricas e práticas, com foco em uso real das tecnologias no cotidiano e no mercado de trabalho.

As aulas serão organizadas em duas turmas diárias, de terça a sexta-feira. A Turma 1 ocorre das 14h às 17h, com intervalo das 17h às 18h, enquanto a Turma 2 acontece das 18h às 21h, permitindo que estudantes e profissionais conciliem a capacitação com outras atividades. As inscrições estão abertas ao público por meio do link divulgado pela organização.

Em um contexto de rápida transformação digital da economia, do trabalho e da educação, a Escola Metaverso SP busca posicionar o poder público como agente ativo na formação para as chamadas profissões do futuro. A proposta vai além da discussão conceitual e prioriza a formação prática, convertendo o interesse por novas tecnologias em aprendizado aplicado.

“Vivemos um momento em que tecnologias como metaverso, realidade virtual e Web3 passam a impactar diretamente o trabalho, a educação e os serviços públicos. A Escola Metaverso SP nasce para aproximar essas ferramentas da população, de forma prática, gratuita e inclusiva”, afirma Marco Affonseca, sócio do TokenNation.

O curso é voltado a estudantes, curiosos e profissionais que desejam compreender como essas tecnologias podem ser utilizadas no dia a dia e no ambiente profissional, sem a necessidade de experiência prévia. Para Fábio Ema, artista responsável pelo desenvolvimento do metaverso da Cidade de São Paulo, a proposta é tornar o aprendizado acessível por meio da prática. “Apresentamos o Metaverso de forma didática e inclusiva, permitindo que os alunos aprendam interagindo na prática e construindo livremente ambientes virtuais imersivos”, diz.

Além da capacitação da população, o projeto também amplia a presença do TokenNation no ambiente público, levando ao setor educacional uma especialização já utilizada no ecossistema de inovação e tokenização no Brasil. A iniciativa conecta educação, tecnologia e políticas públicas em um momento em que a digitalização avança sobre diferentes áreas da economia e da sociedade.

