Disparada do bitcoin vai continuar? Analista diz o que é necessário para cripto ultrapassar recorde

Nesta sexta-feira, 18, o bitcoin segue sua trajetória de alta iniciada no começo da semana. Além da maior criptomoeda do mundo, outros ativos digitais também são negociados no verde enquanto o setor movimentou mais de US$ 75 bilhões nas últimas 24 horas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.178, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de mais de 10,3%.

“O bitcoin tem demonstrado força nos últimos meses, impulsionado por um cenário macroeconômico favorável e pelo crescente interesse institucional. Após concluir uma pernada de alta entre os meses de agosto e outubro, o bitcoin formou um padrão de bandeira de alta no gráfico mensal, sugerindo a continuidade do movimento de alta”, comentou Ana de Mattos, analista de criptomoedas e trader parceira da Ripio.

Bitcoin vai continuar subindo?

“Recentemente, o bitcoin visitou uma linha de resistência importante na região dos US$ 68.390. Se ultrapassar essa resistência e o fluxo comprador continuar predominando, a próxima meta será os US$ 70 mil. Um rompimento convincente acima dos US$ 70 mil abriria caminho para novas altas, com o próximo alvo em US$ 71.200”, acrescentou.

“No entanto, é importante ressaltar que o bitcoin ainda pode enfrentar algumas correções no curto prazo. A região dos US$ 63.280 agora atua como um suporte importante, e um fechamento abaixo desse nível pode indicar um enfraquecimento da tendência de alta. Nesse caso, o bitcoin poderia buscar suporte na região dos US$ 61.058”, concluiu Ana de Mattos.

