Donald Trump lança nova coleção de NFTs após aproximação com mercado cripto

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato nas eleições de 2024 Donald Trump lançou nesta terça-feira, 27, uma nova coleção de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Em uma publicação na rede social Truth Social, ele disse que os colecionáveis digitais darão direito a uma série de benefícios para os compradores.

Compradores dos tokens receberão um pedaço do terno usado por Trump durante o debate contra o atual presidente do país, Joe Biden. Biden acabou desistindo de concorrer à reeleição após as críticas e temores que o seu desempenho no debate gerou, abrindo espaço para a candidatura da vice-presidente Kamala Harris.

Além do pedaço da roupa de Trump, os compradores dos NFTs — que custarão US$ 24,75 mil — também terão direito a um par de tênis da marca do político e a um jantar que será realizado em um clube de golfe do empresário, com direito a um encontro presencial com Trump.

O político já havia indicado em julho deste ano o seu interesse de lançar uma nova coleção de criptoativos, e que a resposta positiva dos investidores a coleções anteriores lançadas por ele contribuíram para a sua recente mudança de opinião sobre o mercado cripto, abandonando as críticas realizadas na época da sua Presidência.

"Eu percebi que 80% do dinheiro da coleção foi pago em cripto. Foi incrível. Então os NFTs, eu fiz e foi um sucesso", disse. O ex-presidente licenciou seus direitos de imagem para diversas coleções, com duas esgotando pouco depois do lançamento.

Nos últimos meses, o ex-presidente realizou uma série de sinalizações positivas para o setor, se referindo como um "criptopresidente", defendendo operações de mineração de bitcoin no país e aceitando doações em criptomoedas. Nesta semana, ele também escolheu o senador J. D. Vance, que é favorável a cripto, como seu candidato a vice-presidente dos EUA.

Recentemente, ele também anunciou o seu apoio a um projeto cripto liderado por dois de seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump. Até o momento, porém, não foram divulgados muitos detalhes sobre a iniciativa dos empresários.

Trump fez uma publicação na rede social Truth Social, afirmando que estava na hora de "tomar uma posição contra os grandes bancos e as elites financeiras". "Durante muito tempo, o americano médio foi pressionado pelos grandes bancos e pelas elites financeiras", disse ainda o político.