Binance está sob investigação por confiscar criptomoedas de palestinos

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, teria confiscado criptomoedas de palestinos a pedido de Israel, segundo fontes de um executivo importante da indústria.

Ray Youssef, cofundador da plataforma de criptomoedas peer-to-peer (P2P) Paxful e CEO da plataforma P2P Noones, foi ao X em 26 de agosto para relatar que a Binance teria confiscado fundos de palestinos a pedido das Forças de Defesa de Israel (IDF).

“Binance confiscou todos os fundos de todos os palestinos a pedido da IDF. Eles se recusam a devolver os fundos. Todos os recursos foram negados”, escreveu Youssef, citando várias fontes, incluindo uma carta das autoridades israelenses passada pela Binance.

Ele argumentou que a medida afetou todos os palestinos, prevendo que outros países, como Líbano e Síria, provavelmente serão os próximos.

“Todos os palestinos foram afetados, e, pelo andamento das coisas, todos os libaneses e sírios receberão o mesmo tratamento. Sem suas chaves, sem suas moedas”, afirmou Youssef.

Binance teria citado carta do Ministério da Defesa de Israel

De acordo com as fontes de Youssef, a Binance se referiu a uma carta assinada em novembro de 2023 pelo Gabinete Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo, Paul Landes, em resposta aos usuários palestinos que apelaram para a restituição dos fundos bloqueados.

Escrita em hebraico, a carta mencionava que as leis antiterrorismo permitem ao Ministro da Defesa emitir uma “apreensão temporária de propriedade de uma organização terrorista declarada”, incluindo fundos em criptomoedas. A carta dizia:

“De acordo com a lei antiterrorismo, as criptomoedas transferidas por uma organização terrorista declarada constituem propriedade de uma organização terrorista declarada, e as carteiras de criptomoedas para as quais foram transferidas fazem parte disso.”

A carta ainda afirmava que o Ministério da Defesa deveria ordenar a confiscação da propriedade para a qual a ordem de apreensão foi emitida.

Binance nega bloqueio de fundos de todos os palestinos

De acordo com uma comunicação da Binance, a plataforma de negociação de criptomoedas restringiu apenas algumas contas palestinas envolvidas em atividades ilícitas.

Quando questionada sobre a veracidade das reportagens, a Binance disse ao Cointelegraph que as restrições afetaram um número insignificante de usuários, afirmando:

“Há algumas declarações incorretas sobre isso. Apenas um pequeno número de contas de usuários, vinculadas a fundos ilícitos, foram impedidas de realizar transações.”

Um porta-voz da Binance também observou que a Binance cumpre a “legislação de sanções internacionalmente aceita, assim como qualquer outra instituição financeira”.

“Mais importante, esperamos por uma paz duradoura em toda a região”, acrescentou o representante.

A Binance não forneceu detalhes adicionais sobre o número de usuários afetados e quando as restrições foram aplicadas.

De acordo com dados compartilhados com o Cointelegraph pela fonte de análises de sites SimilarWeb, a Palestina é um mercado secundário para a Binance, com a participação de tráfego da Palestina representando aproximadamente 0,05% das visitas à Binance no último ano.

Entre as jurisdições com uma participação de tráfego semelhante, a SimilarWeb relata países como El Salvador, com uma participação de tráfego de 0,06%, Albânia, com 0,06%, Malta, com 0,03%, entre outros.

O tráfego da Palestina na Binance aumentou mais de 80% desde agosto de 2023.

