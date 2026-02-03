Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Após forte queda, Bitwise aponta fim do 'inverno cripto'

Mesmo com BTC e ETH em queda, gestora vê pressão positiva acumulada com regulação, ETFs e tokenização

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h30.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O mercado de criptomoedas pode estar se aproximando do fim de um dos períodos mais difíceis dos últimos anos. Segundo a gestora Bitwise, o setor vive um “inverno cripto” em escala completa desde janeiro de 2025, mesmo que parte do mercado tenha resistido a reconhecer esse cenário. Em relatório publicado na segunda-feira, a empresa afirma que, historicamente, os momentos de maior desalento costumam ocorrer mais perto do fim dos ciclos de baixa do que do início.

De acordo com a Bitwise, os preços vêm caindo de forma consistente desde o começo de 2025, mas essa fraqueza foi parcialmente mascarada por fluxos institucionais. Entradas em ETFs e estratégias de tesouraria ajudaram a sustentar alguns dos principais ativos, enquanto o mercado voltado ao varejo enfrentava perdas mais profundas.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O comportamento recente, segundo a gestora, não caracteriza uma correção pontual, mas um movimento semelhante ao observado em 2022, impulsionado por excesso de alavancagem e realização de lucros. Para o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan, reconhecer o momento como um verdadeiro inverno cripto ajuda a explicar por que notícias positivas não conseguem impulsionar os preços. Mesmo avanços regulatórios e maior adoção institucional não foram suficientes para alterar o sentimento do mercado.

Nos ciclos anteriores, como em 2018 e 2022, a Bitwise observa que fundamentos raramente importam nos momentos de mínima. Os invernos cripto tendem a terminar não com otimismo, mas com exaustão. A pressão vendedora diminui, o mercado se estabiliza e, de forma gradual, cria as bases para um novo ciclo de expansão.

Os números recentes refletem esse ambiente. O bitcoin está cerca de 39% abaixo do pico registrado em outubro de 2025. O ether recua mais de 50% no mesmo intervalo, enquanto muitos outros tokens acumulam quedas ainda mais acentuadas. Segundo a Bitwise, ativos sem suporte institucional relevante chegaram a cair 60% ou mais ao longo do período.

Ao mesmo tempo, fluxos institucionais suavizaram parte do impacto. O relatório estima que veículos institucionais absorveram mais de 740 mil bitcoins, oferecendo dezenas de bilhões de dólares em sustentação de preços. Esses recursos ajudaram a conter perdas mais severas nos ativos com maior acesso a ETFs e estratégias corporativas de tesouraria, enquanto o segmento mais exposto ao varejo sofreu um mercado de baixa mais intenso.

Apesar do cenário negativo nos preços, Hougan afirma que a narrativa estrutural do setor não se deteriorou de forma relevante. O avanço regulatório, a adoção por Wall Street, o crescimento das stablecoins e a tokenização de ativos continuam em desenvolvimento, mesmo que o mercado esteja ignorando esses fatores no curto prazo.

Para a Bitwise, esse conjunto de notícias positivas cria uma pressão latente que pode se traduzir em recuperação quando o sentimento mudar. Se o padrão histórico se repetir, o atual inverno, iniciado em janeiro de 2025, pode estar mais próximo do esgotamento do que do aprofundamento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosFinanças

Mais de Future of Money

Standard Chartered reduz previsão de Solana após queda das memecoins

5 criptomoedas que podem disparar em fevereiro, segundo especialistas

Brasil compra a queda do bitcoin e investe R$ 8,9 mi em fundos cripto

Bitcoin sobe para US$ 78 mil com retomada do apetite institucional

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Motta diz que Câmara seguirá ordem cronológica para instalação de CPIs

Negócios

Como escalar um negócio para sete dígitos usando só quatro ferramentas de IA

Mercados

Dólar fecha em baixa, a R$ 5,25, longe da mínima do dia

Carreira

Os '3 Cs' que decidem quem ganha espaço no trabalho, segundo consultor de carreira de Harvard