Por que Vitalik Buterin vendeu mais de 700 Ethereum?

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, vendeu recentemente uma parcela pequena de suas posses em ETH, negociando pouco mais de 700 moedas em uma série de transações on-chain.

Plataformas de análise de blockchain monitoraram as vendas, que parecem seguir um plano previamente divulgado para financiar iniciativas de longo prazo, e não uma liquidação orientada pelo mercado.

Vitalik Buterin vende em ação planejada de captação de recursos

A Lookonchain informou que Buterin vendeu 211,84 ETH por cerca de 500 mil USDC. Ele transferiu o valor integral para a Kanro, entidade filantrópica criada pelo cofundador do Ethereum. A Kanro apoia pesquisas e projetos voltados ao combate a doenças infecciosas, sobretudo após a pandemia de Covid-19.

Buterin tem um histórico de direcionar vendas de criptoativos para causas beneficentes. Em janeiro de 2025, ele vendeu 28 memecoins diferentes avaliadas em cerca de 984 mil USDC. O executivo destinou os recursos à Kanro, reforçando seu compromisso já estabelecido com a filantropia.

Após a venda inicial de ETH, Buterin prosseguiu negociando. A Lookonchain destacou que ele liquidou mais 493 ETH. Somadas, as operações totalizaram 704,84 ETH, equivalente a aproximadamente US$ 1,63 milhão segundo os preços atuais de mercado.

As negociações não surpreenderam por completo. Em publicação na semana passada em X, Buterin afirmou que havia retirado 16.384 ETH para objetivos de longo prazo nos próximos anos.

“Nestes cinco anos, a Ethereum Foundation entra em um período de leve austeridade”, afirmou. “Com isso, minha própria parcela de austeridade é assumir pessoalmente responsabilidades que em outro momento teriam sido ‘projetos especiais’ da EF.”

Ele explicou que os recursos vão apoiar o desenvolvimento de softwares e hardwares open-source, seguros e verificáveis em áreas como finanças, comunicações, governança, sistemas operacionais, dispositivos seguros e biotecnologia, envolvendo saúde pública e pessoal. Buterin também mencionou que avalia opções de staking descentralizado e seguro para gerar financiamento adicional ao longo do tempo.

“A Ethereum Foundation vai manter o foco no desenvolvimento do Ethereum com esse objetivo em mente. ‘Ethereum em todo lugar’ é interessante, mas a prioridade central é ‘Ethereum para quem realmente precisa’: não para grandes corporações, mas para a autossoberania e a infraestrutura fundamental que permite cooperação sem dominação”, acrescentou Buterin.

De acordo com os dados mais recentes da Arkham, Buterin ainda possui 235.268 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 549,2 milhões, além de pequenas participações em WETH e aETHwETH. O portfólio total do executivo está avaliado em mais de US$ 569 milhões, uma queda em relação ao pico de US$ 800 milhões em meio ao movimento de baixa dos mercados, que pressionou os preços dos ativos.

Enquanto isso, as vendas de ETH por Buterin aparentemente não provocaram impacto imediato relevante no desempenho de mercado da moeda. O Ethereum, segundo criptoativo com maior capitalização, seguiu o ritmo do mercado, que demonstrou sinais de recuperação.

*Matéria original publicada por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

