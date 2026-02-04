Com NR-1 no radar, 93% das empresas no Brasil já apostam em canal de denúncias

Ter um canal de denúncias deixou de ser diferencial e passou a ser regra no ambiente corporativo brasileiro. Hoje, 93% das empresas no país já contam com algum tipo de hotline, segundo a 5ª edição da Pesquisa Perfil do Hotline no Brasil, realizada pela KPMG. Ainda assim, os dados e especialistas alertam: existir não é sinônimo de funcionar.

O estudo mostra que 79% dos funcionários dizem confiar nos canais, mas também escancara uma contradição relevante. Em mais de um terço das empresas (36%), o volume anual supera 120 denúncias, enquanto 25% recebem menos de 12 registros por ano — um número considerado baixo diante do tamanho e da complexidade das organizações.

“O fato de 93% das empresas possuírem canais de denúncia é positivo, mas a eficácia precisa ser monitorada constantemente. Não basta observar a existência do canal; é essencial entender como ele é usado e como é percebido pelos funcionários”, afirma Emerson Melo, sócio-líder da área forense e de litigação da KPMG no Brasil e colíder na América do Sul.

Canal existe, mas subnotificação persiste

Um dos principais alertas trazidos pela pesquisa é a subnotificação. De acordo com Melo, muitos casos de assédio ainda não chegam aos hotlines por medo de retaliação, descrença na apuração ou falta de acolhimento.

“O canal de denúncia é como um termômetro: ele existe em quase todas as empresas, mas só funciona se houver confiança. Sem cultura ética, acolhimento e resposta efetiva, o assédio continua invisível”, diz o executivo.

Esse cenário ganha ainda mais peso no contexto da NR-1, que passará a partir de maio deste ano a exigir das empresas um olhar estruturado sobre riscos psicossociais, incluindo situações de assédio moral e sexual no trabalho.

“O resultado das pesquisas da KPMG não é uma resposta normativa à NR-1, mas pode ser interpretado como um instrumento de apoio para que as empresas observem temas que podem ser considerados exigências da norma, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento de riscos psicossociais”, diz Melo.

Confiança, cultura e resposta rápida fazem a diferença

Entre os destaques da pesquisa, 92% das empresas afirmam ter programas de compliance ou integridade, e 41% dos hotlines já estão em operação há mais de cinco anos, o que indica maturidade estrutural. Além disso, 73% terceirizam o primeiro atendimento ao denunciante, estratégia que costuma aumentar a sensação de imparcialidade e sigilo.

Ainda assim, a confiança no canal depende menos da tecnologia e mais da gestão das denúncias. Segundo o Perfil do Hotline, empresas que investigam rapidamente, dão retorno às vítimas e comunicam medidas corretivas tendem a fortalecer a credibilidade do sistema.

“A confiança é o ponto crítico. Ter o canal não basta; os funcionários precisam acreditar que suas denúncias serão tratadas com seriedade, sigilo e sem represálias”, afirma Melo.

O perfil de quem denuncia (e quem ainda se cala)

O levantamento também traz recortes importantes sobre o perfil dos denunciantes. Mulheres jovens, até 35 anos, são o grupo que mais denuncia assédio. Já os homens aparecem com menor frequência nesse tipo de relato, mas são maioria em denúncias relacionadas a fraude e corrupção.

“A confiança no canal e a cultura organizacional são determinantes para que qualquer grupo denuncie, independentemente de gênero ou etnia”, afirma o executivo.

Mesmo assim, o dado mais sensível permanece: a maioria das vítimas ainda não denuncia. “Mesmo entre mulheres, os números oficiais representam apenas a ponta do iceberg”, afirma Melo.

Setores mais avançados

De acordo com a KPMG, os setores mais maduros na gestão de denúncias são aqueles altamente regulados e com forte cultura de compliance e governança, como serviços financeiros, energia, saúde e grandes indústrias.

“O assédio tende a diminuir quando existe um ambiente que valoriza respeito e ética, e não apenas regras formais. Treinamento, liderança preparada e comunicação clara são peças-chave desse processo”, diz Melo.

A Pesquisa Perfil do Hotline no Brasil 2025 ouviu 128 empresas no Brasil de setores como consumo e varejo, indústria, saúde, automotivo, tecnologia, telecomunicações, terceiro setor, construção, energia, serviços financeiros, logística, agronegócio, governo, fundos de investimento, real estate, turismo e entretenimento.