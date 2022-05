Depois de cair mais de 99%, criptomoeda LUNA tem blockchain desativado

Após entrar em colapso e perder mais de 99% de seu valor nos últimos dias, os validadores do blockchain que abriga a criptomoeda LUNA decidiram interromper o funcionamento da rede nesta quinta-feira, 12.

A intenção, segundo um comunicado, é evitar que a rede Terra sofra ataques cibernéticos. “Os validadores da Terra decidiram interromper o funcionamento da rede para evitar ataques de governança após uma inflação severa da LUNA e um custo de ataque significativamente reduzido”, diz um trecho.

Desde que uma forte pressão vendedora fez com que a stablecoin – ou criptomoeda estável – UST perdesse a sua paridade com o dólar, tanto a UST quanto a LUNA, criptomoedas nativas da rede criadas para se apoiar entre si por meio de algoritmos programados, entraram em um verdadeiro espiral de perdas que pode culminar no fim do projeto.

Levando em consideração a rapidez com que o preço da LUNA caiu, isso tornou a rede muito mais suscetível a invasões hackers. De acordo com dados do CoinMarketCap, a criptomoeda era cotada em US$ 86 há uma semana. No momento, a LUNA vale pouco mais que zero, em US$ 0,02.

Pouco tempo depois do anúncio de desligamento da rede, os desenvolvedores da Terra afirmaram que ainda pretendem reiniciá-la. “Os validadores estão aplicando um patch para desabilitar mais delegações e vão se organizar para reiniciar a rede em alguns minutos”, dizia a publicação.

A queda da LUNA pegou alguns investidores de surpresa, que clamam nas redes sociais por um projeto de recuperação. As palavras “Terra” e “LUNA” estão nos Trending Topics do Twitter há quase três dias, e o cofundador Do Kwon chegou a planejar a recuperação das moedas por meio da emissão de mais unidades de LUNA.

No entanto, o plano parece não ter futuro, e o passado de Kwon pode ser mais sombrio do que se imagina, já que a Coindesk revelou sua possível ligação a um outro projeto de criptomoeda que fracassou.

O caso chamou a atenção de especialistas em todo o universo cripto, com Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, afirmando que “era previsível, se você se atentar aos detalhes”, e Changpeng Zhao, CEO da Binance, ressaltando a importância de “respeitar o mercado, com um certo nível de cuidado”.

