Criptomoedas são "esquecidas" em discurso de posse e TRUMP despenca 40%

Nesta segunda-feira, 20, Donald Trump participou de sua cerimônia de posse como o novo presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso, no entanto, as criptomoedas não foram mencionadas. Diferentemente de seus comícios de campanha, em que se autointitulou "criptopresidente", desta vez Trump não mencionou o setor de ativos digitais, fazendo com que sua própria criptomoeda, TRUMP, aprofundasse um movimento de queda.

No momento, a TRUMP é cotada a US$ 38,45, com queda de quase 43% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Lançada no último final de semana, a criptomoeda de Donald Trump chegou a disparar mais de 28.000% e ter capitalização superior a US$ 14 bilhões.

No entanto, apresentou alta volatilidade ao longo do sábado e domingo, culminando em um movimento de queda mais acentuado após o lançamento da moeda MELANIA, em homenagem à mais nova primeira-dama dos Estados Unidos.

Com a falta de menção ao setor no discurso e sem a assinatura de decretos relacionados até o momento, a TRUMP aprofunda a queda, apesar de ainda acumular alta de 500% desde o lançamento, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"Como qualquer memecoin, a TRUMP apresenta alta volatilidade e grandes riscos, seu valor é impulsionado por hype, especulação e tendências passageiras, resultando em oscilações de preço imprevisíveis. Para os que desejam se aventurar, é essencial estar ciente de que o investimento em memecoins deve ser feito com dinheiro que se esteja disposto a perder, dado o risco elevado e o caráter especulativo desses ativos", disse Danilo Matos, especialista em criptomoedas da NovaDAX.

