A moda da posse de Trump: veja looks mais marcantes

As celebrações da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, ocorridas nesta segunda-feira, 20, trouxeram à tona um desfile de estilos marcantes, dos políticos presentes às figuras do mundo tecnológico e empresarial. A primeira-dama Melania Trump escolheu um look elegante e clássico de Adam Lippes, com um vestido preto de gola branca, combinado com um chapéu de aba larga de Eric Javitz, reforçando sua preferência por estilistas americanos.

Na posse, a moda também teve um tom simbólico. Ralph Lauren, que recentemente recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, vestiu Jill Biden. A escolha de Jill por um casaco violeta destacou a transição pacífica, remetendo à união dos partidos republicano (vermelho) e democrata (azul).

Melania Trump e Jill Biden entrando na cerimônia de posse - (Getty Images) (Getty Images)

Ivanka Trump, filha de Donald Trump, chamou a atenção ao usar um terninho verde-esmeralda com um chapéu pillbox combinando e uma bolsa Lady Dior.

Ivanka Trump chegando à cerimônia religiosa que antecedeu a posse - (Getty Images) (Getty Images)

Entre os convidados, Kamala Harris optou por um conjunto predominantemente preto, complementado com luvas de couro e cachecol preto e branco.

Kamala Harris e o cice presidente J.D. Vance (Andrew Harnik/Getty Images)

Dentro da Rotunda do Capitólio, a moda MAGA (do inglês, Make America Great Again) esteve presente em acessórios pontuais. Homens como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos usaram gravatas vermelhas em alusão ao slogan de campanha de Trump.

Já as mulheres adotaram estilos distintos: Priscilla Chan escolheu um conjunto conservador com pérolas, enquanto Lauren Sánchez usou um blazer branco estruturado sobre uma peça rendada.

Priscilla Chan, Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos e Elon Musk (Chip Somodevilla/Getty Images)

A controvérsia também marcou o evento. Designers como Oscar de la Renta criaram peças personalizadas para Usha Vance, gerando debates nas redes sociais sobre a "normalização" de vestir a família Trump e seus associados, algo que enfrentou resistência em 2017.