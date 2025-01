Depois de Trump, Melania também lança criptomoeda meme, que ultrapassa US$ 1 bilhão

A próxima primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, seguiu os passos do marido e lançou no último domingo, 19, uma criptomoeda meme própria. Com o nome MELANIA, o lançamento também chamou a atenção de investidores, mas não teve o mesmo impacto que o token TRUMP, lançado na noite da última sexta-feira, 17.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, nas últimas 24 horas, a memecoin acumula uma valorização de 16,4%, cotada em US$ 8,64. Com isso, a sua capitalização de mercado no momento é de US$ 1,2 bilhão, colocando o ativo na posição de número 100 entre as criptos mais valiosas do mercado.

Os números estão consideravelmente distantes dos da criptomoeda meme de Donald Trump: o ativo possui uma capitalização de mais de US$ 9 bilhões no momento e está na posição 23 entre as maiores criptos do mercado, se consolidando no segmento.

Além disso, o patamar atual de preço da criptomoeda de Melania Trump está distante do seu próprio recorde. No auge, o ativo chegou à casa dos US$ 13 e a uma capitalização de quase US$ 2 bilhões, mas tem perdido investidores desde então. Ao mesmo tempo, ela acabou atraindo parte dos investimentos na memecoin de Trump e derrubando seu preço.

O projeto da próxima primeira-dama também gerou críticas de investidores e analistas. Um dos pontos que mais chamou atenção é que 88% de todas as unidades da criptomoeda estão sob controle da empresa que desenvolveu o projeto, abrindo margem para manipulações de preço.

No caso da criptomoeda de Donald Trump, 80% de todas as unidades estão sob controle da empresa. A companhia que desenvolveu a memecoin de Melania é diferente da responsável pela memecoin do próximo presidente dos Estados Unidos, o que também chamou a atenção de investidores. Por causa disso, cogitou-se inicialmente que o projeto poderia ser um golpe, mas ele foi divulgado pelas contas no X de Trump e de Melania.

João Galhardo, analista de cripto do BTG Pactual, destaca que as duas criptomoedas apresentaram uma "volatilidade significativa" desde o lançamento. "Além disso, o aumento abrupto no volume de transações desses tokens sobrecarregou a rede Solana, plataforma na qual ambas as memecoins foram lançadas", comenta.

"Embora a rede tenha demonstrado resiliência, enfrentou desafios de desempenho devido à demanda sem precedentes. Em resumo, a queda no valor da TRUMP pode ser atribuída à concorrência direta da MELANIA e aos desafios operacionais enfrentados pela rede Solana devido ao volume excepcional de transações", avalia.